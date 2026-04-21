Bir süredir evliliğindeki krizlerle ve ağır suçlamalarla gündeme gelen Sabri Sarıoğlu, kendisine yöneltilen aldatma, şiddet ve hastalık bulaştırma iddialarını yalanlayarak, eşiyle el ele "yıkılmadık" mesajı verdi.
Eski milli futbolcu, iddialarla birlikte ortaya atılan boşanma söylentilerine noktayı 16. evlilik yıl dönümü paylaşımıyla koydu.
ROMANTİK KUTLAMA: "İYİ Kİ BENİMLESİN"
Suçlamaların gölgesinde eşi Yağmur Sarıoğlu ile 16. evlilik yıl dönümünü kutlayan Sabri, sosyal medyadan duygusal bir not paylaştı:
"20.04.2026... Evliliğimizin 16. yıldönümü kutlu olsun. 23 yıllık birliktelikte beraber büyüdük, güçlendik her şeye rağmen yan yana kaldık. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin."
OLAYIN GEÇMİŞİ: LARA ASLAN'DAN ŞOK İDDİALAR
Sabri Sarıoğlu ile yasak aşk yaşadığını ileri süren Lara Aslan, sosyal medya hesabından magazin tarihine geçecek suçlamalarda bulundu. Aslan, Sarıoğlu hakkında maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan bir dizi iddia ortaya attı.
"BANA HASTALIK BULAŞTIRDIN"
Aslan, hastane odasından yaptığı paylaşımda Sarıoğlu'na şu sözlerle yüklendi: "Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın."
Şiddet gördüğünü de iddia eden Aslan, sitemini şu cümlelerle sürdürdü: "Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış."
"30 BİN DOLAR BORCU VAR, TEDAVİ OLMALI"
Maddi olarak da mağdur edildiğini savunan Lara Aslan, Sarıoğlu'nun kendisine 30 bin dolardan fazla borcu olduğunu iddia ederek şunları söyledi:
"Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hala 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını 'kötü hasta' olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz. İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol."
YAĞMUR SARIOĞLU'NA TEBRİK: "25 YIL BU ADAMA KATLANMIŞ"
Yağmur Sarıoğlu'nu suçlamadığını belirten Aslan, ilginç bir çıkış yaptı:
"Ben Yağmur Hanım'ı kınamıyorum, kötülemiyorum. Süreç boyu Yağmur beni tehdit ediyor, boşanamıyor 'ne olur sabret' diye bana yalvarıp aynı durumun bir benzerini eşine 'yalvarırım boşama beni' diye yapıyormuş. Aksine Yağmur Hanım'ı tebrik ediyorum; 25 yıl bu adama katlanmış. 4 yılda paramı yiyen, hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulayan bu adama dayandığı için kendisini kutluyorum."
SABRİ SARIOĞLU: "OLAYI YARGIYA TAŞIDIK"
Tüm bu iddiaların odağındaki Sabri Sarıoğlu ise sessizliğini bozarak sert konuştu:
"İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk."
MERAK EDİLENLER
Sabri Sarıoğlu'nun eşi kim?
Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'dur. 2010 yılında evlenen çiftin Sarp, Sare ve Saran adında üç çocuğu bulunmaktadır.
Yağmur Sarıoğlu'nun mesleği ne?
Bir havayolu şirketinde kaptan pilot olarak görev yapmaktadır. Havacılık kariyerine başlamadan önce Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur.
Yağmur Sarıoğlu ile Sabri Sarıoğlu boşanıyor mu?
Sabri Sarıoğlu, haklarında çıkan ihanet iddialarını yalanlayan romantik bir paylaşım yaparak "Her şeye rağmen yan yana kaldık" mesajıyla evliliklerinin devam ettiğini doğrulamıştır.