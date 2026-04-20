Şarkıcı Alişan’dan Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt’a esprili gönderme: “Bu vücudu birlikte yaptık”

Demet Akalın ile eşi Okan Kurt’un gizlice yürüttüğü “vücut geliştirme hazırlığı” magazin gündeminde konuşulmaya devam ederken, olaya bu kez yakın dostları Alişan da dahil oldu. Kurt’un fit görüntüsü ve yarışma sürecini eşinden saklama hikayesi sosyal medyada gündem olurken, Alişan "Ne mücadelelerle yaptık biz bu vücudu." notuyla esprili bir fotoğraf paylaştı.

Şarkıcı Alişan’dan Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt’a esprili gönderme: “Bu vücudu birlikte yaptık”
  • Alişan, milli takım seçmelerine hazırlanan yakın dostu Okan Kurt'un doğum gününde kaslı efektli bir fotoğraf paylaşarak esprili kutlama yaptı.
  • Okan Kurt, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katıldı.
  • Kurt, yarışmaya hazırlanma sürecini eşi Demet Akalın'dan son ana kadar gizlediğini açıkladı.
  • Alişan'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu ve binlerce yorum ile beğeni aldı.

Magazin dünyasında Demet Akalın ve Okan Kurt çifti üzerinden başlayan sessiz sedasız yarışmaya hazırlık polemiği sürerken, konuya bu kez Alişan da dahil oldu.

ESPRİLİ KUTLAMA

Milli takım seçmelerine gizlice hazırlanarak eşi Demet Akalın'ı son anda haberdar eden Okan Kurt'un fit görüntüsü günlerdir konuşulurken, Alişan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, Kurt'un kaslı haliyle ve kendisinin de kaslı efektli olduğu bir fotoğraf paylaşarak esprili bir kutlama yaptı.

"NE ÇEKTİĞİMİZİ BİR BEN BİLİRİM"

Alişan, doğum gününü kutladığı yakın dostu için şu ifadeleri kullandı:

Aylardır kimseye hissettirmeden büyük emeklerle, ne mücadelelerle yaptık biz bu vücudu... Ne çektiğimizi bir ben bilirim. Bugün doğum gününde artık her şey ortaya çıksın istedim.

ÜÇLÜNÜN SAMİMİ DOSTLUĞU

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de binlerce yorum ve beğeni geldi. Kullanıcılar, üçlü arasındaki samimi dostluğa vurgu yaparak paylaşımı "eğlenceli" ve "samimi" bulduklarını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir vücut geliştirme ile ilgilenen Okan Kurt, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı. Kaslı ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Kurt, yarışmaya hazırlanma sürecini eşi Demet Akalın'dan gizlediğini açıklamıştı.

"BEN SENİ GÖTÜRECEĞİM"

Katıldığı programda o süreci anlatan Kurt, şu sözleriyle izleyenleri güldürmüştü:

Biz yarışa hazırlanıyoruz. 'Ablaya söyledik mi?' diyorlar, ben 'Dur son ana kadar bekleyelim' diyorum. Evde gezen bir adam var ama haberi yok. Son hafta 'Yarış var, ben de gideyim mi?' dedim. 'Senin ne işin var?' desin diye bekliyorum, bir anda 'Ben seni götüreceğim' dedi. O an daha da motive oldum.

