Magazin dünyasında Demet Akalın ve Okan Kurt çifti üzerinden başlayan sessiz sedasız yarışmaya hazırlık polemiği sürerken, konuya bu kez Alişan da dahil oldu.
ESPRİLİ KUTLAMA
Milli takım seçmelerine gizlice hazırlanarak eşi Demet Akalın'ı son anda haberdar eden Okan Kurt'un fit görüntüsü günlerdir konuşulurken, Alişan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, Kurt'un kaslı haliyle ve kendisinin de kaslı efektli olduğu bir fotoğraf paylaşarak esprili bir kutlama yaptı.
"NE ÇEKTİĞİMİZİ BİR BEN BİLİRİM"
Alişan, doğum gününü kutladığı yakın dostu için şu ifadeleri kullandı:
Aylardır kimseye hissettirmeden büyük emeklerle, ne mücadelelerle yaptık biz bu vücudu... Ne çektiğimizi bir ben bilirim. Bugün doğum gününde artık her şey ortaya çıksın istedim.
ÜÇLÜNÜN SAMİMİ DOSTLUĞU
Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de binlerce yorum ve beğeni geldi. Kullanıcılar, üçlü arasındaki samimi dostluğa vurgu yaparak paylaşımı "eğlenceli" ve "samimi" bulduklarını dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Bir süredir vücut geliştirme ile ilgilenen Okan Kurt, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı. Kaslı ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Kurt, yarışmaya hazırlanma sürecini eşi Demet Akalın'dan gizlediğini açıklamıştı.
"BEN SENİ GÖTÜRECEĞİM"
Katıldığı programda o süreci anlatan Kurt, şu sözleriyle izleyenleri güldürmüştü:
Biz yarışa hazırlanıyoruz. 'Ablaya söyledik mi?' diyorlar, ben 'Dur son ana kadar bekleyelim' diyorum. Evde gezen bir adam var ama haberi yok. Son hafta 'Yarış var, ben de gideyim mi?' dedim. 'Senin ne işin var?' desin diye bekliyorum, bir anda 'Ben seni götüreceğim' dedi. O an daha da motive oldum.