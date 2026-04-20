Mahmut Tuncer yakın dostu İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti: "Abim aslanlar gibi" I Son hali dikkat çekti

Geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'i Mahmut Tuncer ziyaret etti. Hastanedeki ziyarette birlikte çekildikleri kareyi paylaşırken sanatçının zayıfladığı dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in yakın dostu şarkıcı Mahmut Tuncer “Abim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi, bir maşallahınızı alırız” sözlerini ifade etti. Paylaşım sonrası hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı.

  • İbrahim Tatlıses, İstanbul Koşuyolu'ndaki özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçirdi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
  • Tatlıses, 7 Nisan'da yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurmuş ve safra kesesi iltihabı tanısı konulmuştu.
  • Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Bilgi Baca, operasyonun başarılı geçtiğini ancak sürecin komplikasyonlu olduğunu açıkladı.
  • Şarkıcı Mahmut Tuncer, Tatlıses'i hastanede ziyaret etti ve sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medyadan paylaştı.
  • Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve gelini Yasemin Şefkatli hastanede sanatçıyı ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Koşuyolu'ndaki özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçirdi.

"ABİM ASLANLAR GİBİ"

Sağlık durumu iyiye giden Tatlıses'i yakın dostu şarkıcı Mahmut Tuncer ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Tuncer, "Abim İbrahim Tatlıses aslanlar gibi, bir maşallahınızı alırız" notunu düşerek usta sanatçının son halini takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, Tatlıses'in zayıfladığı gözlerden kaçmadı.

TABURCU EDİLMESİ PLANLANIYOR

Sevenleri bir yandan geçmiş olsun dileklerini iletirken, diğer yandan sosyal medyada ünlü sanatçının son hali konuşuldu. Doktorları, ameliyatın başarılı geçtiğini ve Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek kısa süre içinde taburcu edilmesinin planlandığını açıkladı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'e, 7 Nisan'da yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurduğu hastanede safra kesesi iltihabı tanısı konuldu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının durumu takip edildi.

AMELİYAT KARARI

Tedavi sürecine ilişkin açıklama yapan Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, enfeksiyonun kontrol altına alınmasının ardından ameliyat kararı verildiğini belirtmişti. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ise ameliyatın başarılı geçtiğini ancak sürecin komplikasyonlu olduğunu ifade etmişti.

AİLESİ HASTANEYE AKIN ETTİ

Öte yandan sanatçının hastanede tedavi gördüğü süreçte ailesi ve yakınları da ziyaretlerde bulundu. Kızı Dilan Çıtak ve gelini Yasemin Şefkatli hastaneye gelen isimler arasında yer aldı.

İDDİALARI YALANLADI

Tedavi süreci devam ederken, Tatlıses'in uzun süredir küs olduğu çocuklarıyla barıştığı iddiaları da gündeme gelmişti. Ancak sanatçının yaptığı "Melek Zübeyde ile Tuğçe'ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum." açıklaması, bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koydu.

