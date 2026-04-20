Tedavi sürecine ilişkin açıklama yapan Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, enfeksiyonun kontrol altına alınmasının ardından ameliyat kararı verildiğini belirtmişti. Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ise ameliyatın başarılı geçtiğini ancak sürecin komplikasyonlu olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan sanatçının hastanede tedavi gördüğü süreçte ailesi ve yakınları da ziyaretlerde bulundu. Kızı Dilan Çıtak ve gelini Yasemin Şefkatli hastaneye gelen isimler arasında yer aldı.

Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli

İDDİALARI YALANLADI

Tedavi süreci devam ederken, Tatlıses'in uzun süredir küs olduğu çocuklarıyla barıştığı iddiaları da gündeme gelmişti. Ancak sanatçının yaptığı "Melek Zübeyde ile Tuğçe'ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum." açıklaması, bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koydu.