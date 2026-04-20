YouTube'da milyonlarca takipçiye sahip Kafalar ekibinin üyelerinden Atakan Özyurt, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.
AREN ATA'YI KUCAKLARINA ALDILAR
Atakan Özyurt, 2022 yılında Selen Kaldırım ile evlendi. Özyurt çifti, 2024 yılında ilk çocukları Aren Ata'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Suda doğum yapan Selen Özyurt'un o dönemde yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
İDDİALARA SESSİZ KALDILAR
Son dönemde ise Selen Özyurt'un sosyal medya paylaşımlarının altına yapılan "Hamile mi?", "İkinci bebek geliyor" yorumları dikkat çekiyordu. Çift uzun süre bu iddialara sessiz kalmayı tercih etti.
"BİZ YİNE HAMİLEYİZ"
Beklenen açıklama ise peş peşe gelen paylaşımlarla geldi. Selen Kaldırım ve Atakan Özyurt, ortak yaptıkları paylaşımla ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Ünlü çift, mutluluklarını "Aren Ata abi oluyor, biz yine hamileyiz." sözleriyle ifade etti.
TEBRİK YAĞMURU
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri çifti tebrik yağmuruna tuttu. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Çok yakışıyorlar", "Harika haber", "Sağlıkla gelsin" gibi yorumlar yaptı. Öte yandan çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti ve doğum tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.