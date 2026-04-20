Beklenen açıklama ise peş peşe gelen paylaşımlarla geldi. Selen Kaldırım ve Atakan Özyurt, ortak yaptıkları paylaşımla ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Ünlü çift, mutluluklarını "Aren Ata abi oluyor, biz yine hamileyiz." sözleriyle ifade etti.

TEBRİK YAĞMURU

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri çifti tebrik yağmuruna tuttu. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Çok yakışıyorlar", "Harika haber", "Sağlıkla gelsin" gibi yorumlar yaptı. Öte yandan çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti ve doğum tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.