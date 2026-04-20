CANLI YAYIN
Geri

Kafalar ekibi üyesi Atakan Özyurt ikince kez baba oluyor: "Biz yine hamileyiz"

Kafalar ekibinin sevilen isimlerinden Atakan Özyurt ile eşi Selen Kaldırım, bir süredir sosyal medyada dolaşan “hamilelik” iddialarına son noktayı koydu. İlk çocukları Aren Ata ile anne-babalık heyecanını yaşayan çift, yaptıkları ortak paylaşımla ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Özyurt çifti paylaşımlarına “Aren Ata abi oluyor, biz yine hamileyiz.” notunu düştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • YouTube'da milyonlarca takipçisi bulunan Kafalar ekibi üyesi Atakan Özyurt ve eşi Selen Özyurt, ikinci bebeklerini beklediklerini açıkladı.
  • Çift, 2022 yılında evlendi ve 2024 yılında ilk çocukları Aren Ata'yı kucaklarına aldı.
  • Selen Özyurt'un sosyal medya paylaşımlarının altına uzun süredir hamilelik yorumları yapılıyordu.
  • Çift, ortak paylaşımda 'Aren Ata abi oluyor, biz yine hamileyiz' ifadelerini kullandı.
  • Paylaşım binlerce beğeni ve tebrik yorumu alırken, bebeğin cinsiyeti ve doğum tarihi açıklanmadı.

YouTube'da milyonlarca takipçiye sahip Kafalar ekibinin üyelerinden Atakan Özyurt, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.

Selen Kaldırım, Atakan Özyurt ve çocukları Aren Ata

AREN ATA'YI KUCAKLARINA ALDILAR

Atakan Özyurt, 2022 yılında Selen Kaldırım ile evlendi. Özyurt çifti, 2024 yılında ilk çocukları Aren Ata'yı kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Suda doğum yapan Selen Özyurt'un o dönemde yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Selen Kaldırım ve Atakan Özyurt

İDDİALARA SESSİZ KALDILAR

Son dönemde ise Selen Özyurt'un sosyal medya paylaşımlarının altına yapılan "Hamile mi?", "İkinci bebek geliyor" yorumları dikkat çekiyordu. Çift uzun süre bu iddialara sessiz kalmayı tercih etti.

Özyurt çiftinin 2'inci bebek haberini verdiği kareler

"BİZ YİNE HAMİLEYİZ"

Beklenen açıklama ise peş peşe gelen paylaşımlarla geldi. Selen Kaldırım ve Atakan Özyurt, ortak yaptıkları paylaşımla ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Ünlü çift, mutluluklarını "Aren Ata abi oluyor, biz yine hamileyiz." sözleriyle ifade etti.

Kafalar ekibi üyesi Atakan Özyurt ikince kez baba oluyor: "Biz yine hamileyiz"-5

TEBRİK YAĞMURU

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçileri çifti tebrik yağmuruna tuttu. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Çok yakışıyorlar", "Harika haber", "Sağlıkla gelsin" gibi yorumlar yaptı. Öte yandan çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti ve doğum tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

