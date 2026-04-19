A para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye bu hafta şarkıcı Öykü Gürman konuk oldu.
MUTSUZLUK SEBEBİNİ AÇIKLADI
Programda samimi açıklamalarda bulunan Gürman, "Her şeyin bu kadar çabuk tüketildiği bir dönemde en çok dikkat ettiğim şey değersizlik ya da değer alma duygusu. Özellikle sosyal medyadaki görünme arzusu pik yapmış durumda. Allah herkesi kıymet bilenlerle karşılaştırsın. Çünkü insanı en çok kıran şey değersiz hissettiğiniz ortamda bulunmak. Bu büyük bir mutsuzluk sebebi" dedi.
"NET OLMAK O KADAR ZOR DEĞİL"
Sözlerine devam eden Gürman, "Başkalarının mutluluğundan ya da başarısından rahatsız olmayın. Böyle bir yere varamayız. İyi olana iyi demediğimiz ve sürekli kendimizi başkasıyla kıyasladığımız sürece mutlu olamayız. Net olmak o kadar zor değil. Birinin beni takdir etmesi veya sevmiyor olması onun sorunu beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.