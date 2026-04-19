Ünlü şarkıcı Öykü Gürman'dan hayat dersi: "Net olmak o kadar zor değil"

Biz Bize programına konuk olan Öykü Gürman, günümüzdeki hızlı tüketimden dert yanarak mutsuzluğun asıl kaynağını açıkladı. Sosyal medyadaki görünme arzusunun insanları değersizliğe ittiğini belirten ünlü şarkıcı, kıymet bilinmeyen ortamdan kaçılması gerektiğini söyledi. Başkalarının başarısından rahatsız olanlara da seslenen sanatçı, net olmanın zor olmadığını vurguladı.

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman'dan hayat dersi: "Net olmak o kadar zor değil"
  • Şarkıcı Öykü Gürman, A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk oldu.
  • Gürman, sosyal medyadaki görünme arzusunun pik yaptığını ve değersiz hissetmenin büyük bir mutsuzluk sebebi olduğunu belirtti.
  • Gürman, başkalarının mutluluğundan rahatsız olunmaması gerektiğini söyledi.
  • Gürman, net olmak gerektiğini ve başkalarının takdirinin kendisini ilgilendirmediğini ifade etti.

A para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'ye bu hafta şarkıcı Öykü Gürman konuk oldu.

Öykü Gürman / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

MUTSUZLUK SEBEBİNİ AÇIKLADI

Programda samimi açıklamalarda bulunan Gürman, "Her şeyin bu kadar çabuk tüketildiği bir dönemde en çok dikkat ettiğim şey değersizlik ya da değer alma duygusu. Özellikle sosyal medyadaki görünme arzusu pik yapmış durumda. Allah herkesi kıymet bilenlerle karşılaştırsın. Çünkü insanı en çok kıran şey değersiz hissettiğiniz ortamda bulunmak. Bu büyük bir mutsuzluk sebebi" dedi.

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman'dan hayat dersi: "Net olmak o kadar zor değil"-3

"NET OLMAK O KADAR ZOR DEĞİL"

Sözlerine devam eden Gürman, "Başkalarının mutluluğundan ya da başarısından rahatsız olmayın. Böyle bir yere varamayız. İyi olana iyi demediğimiz ve sürekli kendimizi başkasıyla kıyasladığımız sürece mutlu olamayız. Net olmak o kadar zor değil. Birinin beni takdir etmesi veya sevmiyor olması onun sorunu beni ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

