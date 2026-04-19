Oyuncu Pelin Karahan, önceki akşam Etiler'de sahne aldığı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere yansıdı.
PROJESİ HAKKINDA KONUŞTU
Keyifli halleriyle dikkat çeken Karahan, her şeyin yolunda olduğunu belirterek tiyatro projesi hakkında, "Güzel ilerliyor, tepkiler de çok güzel" ifadelerini kullandı.
SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI
Doğan Savaş'ın haberine göre 12 yıllık eşi Bedri Güntay ile boşanma aşamasında olan oyuncuya, "Evliliğinizi kurtarmak için hiç konuşmadınız mı?" sorusu yönetildi. Konuşmak istemeyen Karahan, "Teşekkür ederim, iyi akşamlar" dedi ve konuyla ilgili yorum yapmamayı tercih etti.
NELER YAŞANDI?
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile iş dünyasının tanınmış simalarından Bedri Güntay 2014 yılında dünyaevine girdi. Bu mutlu beraberlikten Ali Demir ile Can Eyüp adında iki erkek evlat sahibi olan çiftten sevenlerini üzen haberler geldi.
"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYAT"
Daha önce verdiği röportajlarda aile hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Karahan; eşi ve çocuklarıyla çok huzurlu bir yaşam sürdüğünü belirterek, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" ifadelerini kullanmıştı. Özellikle 40 yaşına girmesiyle birlikte hayata bakış açısının değiştiğini ve beklentilerinin azaldığını dile getiren güzel oyuncu, artık daha çok "anda kalmaya" odaklandığını vurgulamıştı.
EVLERİ AYIRDILAR
Uzun süredir mutlu bir birliktelik yürüten Karahan ve Güntay'ın boşanma aşamasına geldiği ve süreci sessiz sedasız yürütmek adına evlerini ayırma kararı aldıkları öğrenildi.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Ayrılık iddialarının ardından sessizliğini bozan Pelin Karahan, yaşanan süreci doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Detaylara girmekten kaçınan ünlü oyuncu, "Özel ve hassas bir konu, ailevi de bir konu olduğu için şu an bir açıklama yapmak istemiyorum. Bir gelişme olursa paylaşacağım" diyerek, bu zorlu dönemde ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica etti. Karahan ve Güntay çiftinin boşanma süreci magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.