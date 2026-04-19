NELER YAŞANDI? Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile iş dünyasının tanınmış simalarından Bedri Güntay 2014 yılında dünyaevine girdi. Bu mutlu beraberlikten Ali Demir ile Can Eyüp adında iki erkek evlat sahibi olan çiftten sevenlerini üzen haberler geldi.

"HAYALİNİ BİLE KURAMAYACAĞIM BİR HAYAT" Daha önce verdiği röportajlarda aile hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Karahan; eşi ve çocuklarıyla çok huzurlu bir yaşam sürdüğünü belirterek, "Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok" ifadelerini kullanmıştı. Özellikle 40 yaşına girmesiyle birlikte hayata bakış açısının değiştiğini ve beklentilerinin azaldığını dile getiren güzel oyuncu, artık daha çok "anda kalmaya" odaklandığını vurgulamıştı.

EVLERİ AYIRDILAR Uzun süredir mutlu bir birliktelik yürüten Karahan ve Güntay'ın boşanma aşamasına geldiği ve süreci sessiz sedasız yürütmek adına evlerini ayırma kararı aldıkları öğrenildi.