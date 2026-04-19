Sosyal medyada Selahattin Paşalı'nın evliliğinde ihanet iddiaları hızla yayılırken gözler Lara Paşalı'dan gelecek açıklamaya çevrildi.
EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ TAKMIYOR
Öte yandan çiftin birkaç gün önceki evlilik yıl dönümünde Lara Paşalı'nın herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti. Dün paylaştığı bir fotoğrafta ise evlilik yüzüğünü takmıyor olması, iddiaları güçlendiren bir detay olarak yorumlandı.
İHANET TEMALI ŞARKI
Bir başka dikkat çeken gelişme de TikTok hesabında yeniden paylaştığı bir video oldu. Lara Paşalı, Billie Eilish'in "Wildflower" şarkısının yer aldığı bir videoyu paylaştı. Şarkı sözlerinin sosyal medyada "manidar" bulunması, Selahattin Paşalı'ya gönderme yapıldığı yönünde yorumlandı. Şarkı sözlerinde ihanet temasının yer alması ise iddiaların daha da alevlenmesine neden oldu.
DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI KALKTI
Lara Paşalı'nın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikler dikkat çekti. Paşalı'nın, yalnızca Selahattin Paşalı ile olan düğün fotoğraflarını kaldırdığı görüldü.
DİZİYİ TAKİPTEN ÇIKTI
Öte yandan Lara Paşalı'nın Kıskanmak dizisini takip etmeyi bıraktığı, buna karşın Selahattin Paşalı'nın rol aldığı Ömer dizisini hâlâ takip ettiği ortaya çıktı.
"BÜYÜK BİR HATA YAPTI"
Bu gelişmeler dijital platformlarda geniş yankı uyandırırken kullanıcı yorumları da dikkat çekti. Bazı kullanıcılar Selahattin Paşalı için "Eğer doğruysa büyük bir hata yaptı" ve "Çok güzel bir ailesi vardı" gibi ifadeler kullanırken, bazıları ise iddiaların bilgi kirliliği olduğunu savundu.
SADE BİR NİKAH
Selahattin Paşalı, 16 Nisan 2022'de Lara Tümer ile Bodrum'da aile arasında sade bir nikahla evlenmişti. Çiftin Temmuz 2022'de kızları Pera dünyaya geldi. 2014-2015 yıllarında tiyatro eğitim kurumunda tanışan ikilinin ilişkisi yıllar sonra başlamıştı.
