Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu taburcu edildi: 7. ameliyat sonrası iyileşme süreci devam ediyor

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği 7. ameliyatın ardından hastaneden taburcu edildi. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Bekiroğlu, henüz tam olarak iyileşmediğini ve evde dinlendiğini belirtti. Son iki yılda peş peşe operasyonlar geçiren oyuncunun yaşadığı komplikasyonlar süreci daha da zorlaştırdı. Bekiroğlu’nun bir süre daha doktor kontrolünde olacağı öğrenildi.

  • Aslı Bekiroğlu 7. ameliyatının ardından hastaneden taburcu olarak evinde iyileşme sürecine devam ediyor.
  • Bekiroğlu sosyal medyadan tam iyileşmediğini ve doktorlarının takibinde olduğunu açıkladı.
  • Oyuncu son iki yılda toplam yedi kez ameliyat oldu.
  • Bekiroğlu rahminden miyom aldırma ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini belirtti.
  • Komplikasyon nedeniyle bir hafta sonra ikinci bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde 7. kez ameliyat masasına yatmasının ardından hastaneden taburcu edildi.

Tedavi gördüğü hastaneden ayrılan oyuncu, iyileşme sürecine evinde devam ediyor. Sosyal medya üzerinden takipçilerine seslenen Bekiroğlu, sağlık durumunun henüz tam olarak düzelmediğini belirterek "Daha tam iyileşmedim. Doktorlarım takipte. Nefes alayım diye bu hafta evdeyim." sözlerini ifade etti.

MORALİ YERİNDE

Paylaşımında moralinin yerinde olduğu gözlenen oyuncunun, bir süre daha istirahat edeceği ve doktor gözetiminde kalacağı öğrenildi. Bekiroğlu'nun köpeğiyle geçirdiği keyifli vakitler sevenlerinin içine su serpti.

NELER OLMUŞTU?

Son iki yılda yedi kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini açıklayan oyuncu, operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve sürecin doktor hatasından kaynaklandığını ifade etmişti. Bekiroğlu yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan.

