Fenomen Dilan Polat bir küs bir barışık olduğu eşi Engin Polat'tan boşanma kararı aldı.
Bu durumu Instagram'dan paylaşan Dilan Polat, "Seninle yollarımızı bu kez kesin olarak ayırma kararı aldım" dedi. Boşanma davası açtığını ve avukatına vekalet bile verdiğini söyleyen Polat, giderli paylaşımlarına da devam etti. Son hamlesi yine şaşırttı. Engin Polat'ın bir akşam gittiği müzikli bir mekanda çekilmiş yeni fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Dilan Polat duygusal bir çöküş yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Sosyal medyada yayımladığı videoda Dilan Polat'ın sinirlerine hakim olamadı ve sert ifadeler kullandı. "Fotoğrafı ben de gördüm" diyerek başladığı konuşmasında duygusal anlar yaşadı. Açıklamalarının devamında geçmişte yaşananlara da değinen Polat'ın, "Biri benimle fotoğraf çekilmek istediği zaman elini omzuma attığında elini kırmaya çalışan sen." diyerek sitem etti ve gözyaşları içinde konuşmasını sürdürdü.
Olayla ilgili Engin Polat ise "Uyuyordum uyandım ortalık karışmış. Sakin olun gençler, Neler oluyor biri bana anlatsın. Bu fotomontaj olmasın, ben hatırlamıyorum." açıklamasını yaptı. Söz konusu görüntülere büyük bir öfkeyle tepki gösteren ünlü fenomen, "Yırtarım seni. İblis. Deccal de değilsin. Burnu burnuna değmiş, bir milim kalmış. Utanmaz seni." ifadelerini kullandı.
NELER OLMUŞTU?
Dilan Polat, Engin Polat'ın pavyon paylaşımlarını görünce video çekip sert sözler sarf etti. Ünlü fenomen, "Rezil seni, kepaze seni, pavyonlarda geziyorsun. Sana birçok kelime söyleyeceğim. Yarın sana boşanma celbi gelecek" dedi.
"BEN EVDE YOKUM"
Arkadaşlarıyla birlikte Kapadokya tatiline çıkan Engin Polat ise boşanma celbi için "3 güne kağıt gelecekmiş ben evde yokum siz alırsınız" diyerek dalga geçti.
"KOMPLE YOLLARIMIZ AYRILDI"
Dilan Polat ise "Engin Polat'tan bugün ondan işittiğim şeyler sayesinde komple yollarımız ayrıldı. Bir süre hesabımı da kapatacağım, gelir miyim geri bilmiyorum. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.