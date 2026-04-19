CANLI YAYIN
Geri

Bülent Ersoy’dan İbrahim Tatlıses açıklaması: Işıltılı takıları ve yalnızlık itirafı dikkat çekti

“Diva” lakaplı ünlü sanatçı Bülent Ersoy, yeni şarkısının tanıtımında hem tarzı hem sözleriyle öne çıktı. Versace takılarıyla dikkat çeken sanatçı, geçmişteki muhabire olan çıkışını esprili şekilde anarken İbrahim Tatlıses sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Yakın dostu Nur Yerlitaş’ı anarken duygusal anlar yaşayan Ersoy, sanat camiasındaki yalnızlığına da değindi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bülent Ersoy yeni şarkısının tanıtımında Versace marka kolye ve yüzüklerle göz kamaştırdı ancak takıların fiyatı ve ağırlığı hakkında açıklama yapmadı.
  • Ersoy, yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in hastanede olduğunu bilmediğini ve kendisinin İsviçre'de olduğunu sandığını belirtti.
  • Sanatçı, 2020 yılında hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ı anarak hiç arkadaşının kalmadığını ve büyük bir yalnızlık yaşadığını ifade etti.
  • Bülent Ersoy, müzik dünyasındaki arkadaşları olarak Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Orhan Gencebay ve Ahmet Özhan'ı saydı.
  • Ersoy basın mensuplarıyla sohbeti sırasında geçmişte muhabirlere sinirlendiği anları esprili bir dille hatırlatarak tiye aldı.

"Diva" lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, yeni şarkısının tanıtımında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bülent Ersoy'un son hali

GÖZ KAMAŞTIRAN TAKILAR

Boynundan ayaklarına kadar uzanan ışıltılı takılarıyla dikkat çeken Ersoy, özellikle Versace marka kolye ve yüzükleriyle adeta göz kamaştırdı. Takılarının fiyatı ve ağırlığıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Diva'nın kendini tiye aldığı anlara ait bir görüntü

O ANLARI TİYE ALDI

Basın mensuplarıyla sohbeti sırasında geçmişte muhabirlere sinirlendiği anları da esprili bir dille hatırlatan Ersoy, "Kimse ağzımın içine girmiyor" diyerek o anları tiye aldı.

Bülent Ersoy

TATLISES'İN DURUMUNDAN HABERSİZ

Öte yandan yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses ile ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Tatlıses'in hastanede olduğu hatırlatıldığında, "Kendisi İsviçre'de, nasıl görüşeyim?" diyen Ersoy'un, bu durumdan haberdar olmadığı öğrenildi.

GÖRKEMLİ HAYATIN ARDINDAKİ YALNIZLIK

Yıllardır sahnelerin tozunu yutan ve milyonların sevgisini kazanan Ersoy, görkemli hayatının perde arkasında büyük bir yalnızlık yaşadığını da dile getirdi. 2020 yılında hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ı anan sanatçı duygusal anlar yaşadı. Ersoy, "Allah rahmet eylesin, çok özlüyorum. Hiç arkadaşım kalmadı. Musikideki arkadaşlarımdan; Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Orhan Gencebay, Ahmet Özhan var... Allah uzun ömür versin." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu taburcu edildi: 7. ameliyat sonrası iyileşme süreci devam ediyor
SONRAKİ HABER

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu taburcu edildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler