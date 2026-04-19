"Diva" lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy, yeni şarkısının tanıtımında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
GÖZ KAMAŞTIRAN TAKILAR
Boynundan ayaklarına kadar uzanan ışıltılı takılarıyla dikkat çeken Ersoy, özellikle Versace marka kolye ve yüzükleriyle adeta göz kamaştırdı. Takılarının fiyatı ve ağırlığıyla ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.
O ANLARI TİYE ALDI
Basın mensuplarıyla sohbeti sırasında geçmişte muhabirlere sinirlendiği anları da esprili bir dille hatırlatan Ersoy, "Kimse ağzımın içine girmiyor" diyerek o anları tiye aldı.
TATLISES'İN DURUMUNDAN HABERSİZ
Öte yandan yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses ile ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Tatlıses'in hastanede olduğu hatırlatıldığında, "Kendisi İsviçre'de, nasıl görüşeyim?" diyen Ersoy'un, bu durumdan haberdar olmadığı öğrenildi.
GÖRKEMLİ HAYATIN ARDINDAKİ YALNIZLIK
Yıllardır sahnelerin tozunu yutan ve milyonların sevgisini kazanan Ersoy, görkemli hayatının perde arkasında büyük bir yalnızlık yaşadığını da dile getirdi. 2020 yılında hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ı anan sanatçı duygusal anlar yaşadı. Ersoy, "Allah rahmet eylesin, çok özlüyorum. Hiç arkadaşım kalmadı. Musikideki arkadaşlarımdan; Emel Sayın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Orhan Gencebay, Ahmet Özhan var... Allah uzun ömür versin." ifadelerini kullandı.