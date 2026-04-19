Ligde geride kalan bölümde 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 64 puanla 3. sırada yer alıyor. RAMS Başakşehir ise 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 47 puanla 5. basamakta bulunuyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Zubkov, Oulai, Ozan, Nwakaeme, Augusto, Onuachu.
Başakşehir: Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf, Brnic, Shomurodov, Bertuğ.
FIRTINA RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN
Trabzonspor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 35 karşılaşmada bordo-mavililer 15 galibiyet elde ederken, turuncu-lacivertliler 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 10 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
Söz konusu rekabette Trabzonspor 53 gol kaydederken Başakşehir bu gollere 41 kez karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Trabzonspor 4-3 kazanmıştı. Bu skor, yarınki maç öncesinde bordo-mavili ekip adına önemli bir referans olarak öne çıkıyor.
TRABZON'DA BERABERLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ise dengeli bir tablo göze çarpıyor. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 17 maçta 6 galibiyet alırken Başakşehir 4 kez kazandı. Trabzon'daki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Bu mücadelelerde bordo-mavililer 19 gol atarken konuk ekip 18 gol sevinci yaşadı. Sayılar, Trabzon'daki eşleşmelerin çoğu zaman küçük farklarla ve yüksek denge içinde geçtiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle yarınki karşılaşmanın da benzer bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.
TRABZONSPOR ZİRVE HESABI YAPIYOR
Trabzonspor cephesinde bu karşılaşmanın en önemli anlamı, üst sıralardaki yarışa doğrudan etki etme ihtimali taşıması. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı fırsata çevirmek istiyor.
Karadeniz temsilcisi, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde yalnızca hanesine üç puan yazdırmayacak, aynı zamanda zirve yarışında psikolojik üstünlük de elde edecek. Bu nedenle müsabaka, haftanın puan tablosunu en çok etkileyebilecek randevularından biri olarak öne çıkıyor.
BAŞAKŞEHİR DE YARIŞIN İÇİNDE KALMAK İSTİYOR
RAMS Başakşehir ise 47 puanla 5. sırada yer aldığı tabloda güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar arayacak. Turuncu-lacivertli ekip, üst sıralarla bağını koparmamak adına Trabzon deplasmanını kritik eşiklerden biri olarak görüyor.
Bu nedenle mücadele, yalnızca Trabzonspor'un hedefleri açısından değil Başakşehir'in sezon planı bakımından da yüksek değer taşıyor. İki takımın da puan kaybına toleransının azalması, maçın sertliğini ve stratejik değerini daha da artırıyor.
MAÇIN HAKEMİ ALPER AKARSU
Zorlu mücadelede düdük Alper Akarsu'da. Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Demirkıran.
