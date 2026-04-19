Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir karşısında takımının kazanması için saha kenarındaki yerini alıyor FIRTINA RAKİBİNE KARŞI ÜSTÜN Trabzonspor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 35 karşılaşmada bordo-mavililer 15 galibiyet elde ederken, turuncu-lacivertliler 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 10 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Söz konusu rekabette Trabzonspor 53 gol kaydederken Başakşehir bu gollere 41 kez karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadeleyi Trabzonspor 4-3 kazanmıştı. Bu skor, yarınki maç öncesinde bordo-mavili ekip adına önemli bir referans olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek TRABZON'DA BERABERLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda ise dengeli bir tablo göze çarpıyor. Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı 17 maçta 6 galibiyet alırken Başakşehir 4 kez kazandı. Trabzon'daki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Bu mücadelelerde bordo-mavililer 19 gol atarken konuk ekip 18 gol sevinci yaşadı. Sayılar, Trabzon'daki eşleşmelerin çoğu zaman küçük farklarla ve yüksek denge içinde geçtiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle yarınki karşılaşmanın da benzer bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.

Tim Jabol-Folcarelli, Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemiyor TRABZONSPOR ZİRVE HESABI YAPIYOR Trabzonspor cephesinde bu karşılaşmanın en önemli anlamı, üst sıralardaki yarışa doğrudan etki etme ihtimali taşıması. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı fırsata çevirmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde yalnızca hanesine üç puan yazdırmayacak, aynı zamanda zirve yarışında psikolojik üstünlük de elde edecek. Bu nedenle müsabaka, haftanın puan tablosunu en çok etkileyebilecek randevularından biri olarak öne çıkıyor.