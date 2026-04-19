Yıldız Asyalı ve Mustafa Semih Demirci

KOLLARINI KESİP ŞİKAYET ETTİ

Bir programa bağlanarak detayları anlatan Asyalı, yanağı ve bacağındaki darp izlerini göstererek yaşadıklarını anlatmıştı. Evliliğinde yaşadığı şiddet olaylarına açıklık getiren Yıldız Asyalı, şu sözleri dile getirmişti:

Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum. Bu kişi, benim ayrılmak istememi bahane ederek beni ilişkiye zorlayıp manipüle etmektedir. Sorunlarım olduğunu öne sürerek beni ezmek ve baskılamak için elinden geleni yapacaktır. Neden mi? Bunu size çok net söyleyebilirim. Benim kendimi kötü hissetmem, çöküşe geçmem ve depresyonda olduğumu göstermek için tüm bu adımları atacaktır. Evet, hukuki süreç başlamıştır. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapis istemi savcı tarafından kabul edilmiştir. Bu kişi beni suçlu göstermek için kendi kollarını kesip beni şikayet etmiştir. Üstelik bunun şahitleri de vardır