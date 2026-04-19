Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, bu kez babasının eşi Mustafa Semih Demirci tarafından yaşadığı dehşeti ifşa etti.
BABASINI DARP ETTİ
Eşi Mustafa Semih Demirci'nin babası Ümit Asyalı'yı darp ettiğini duyuran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından babasının kanlar içindeki elini paylaştı.
ARACI ALIP KAÇTI
Sadece şiddetle yetinmeyen saldırgan eşin, ailenin arabasını da çalıp kaçtı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Asyalı, "Babam da eşim tarafından darp edildi, arabayı yine kaçırdı. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen" diyerek yardım istedi.
NE OLMUŞTU?
41 yaşındaki Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile 7 ay önce sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, bu haberi sosyal medya hesabından "Evlendik" notuyla duyurmuştu. Öte yandan Asyalı, Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü dile getirmişti.
KOLLARINI KESİP ŞİKAYET ETTİ
Bir programa bağlanarak detayları anlatan Asyalı, yanağı ve bacağındaki darp izlerini göstererek yaşadıklarını anlatmıştı. Evliliğinde yaşadığı şiddet olaylarına açıklık getiren Yıldız Asyalı, şu sözleri dile getirmişti:
Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum. Bu kişi, benim ayrılmak istememi bahane ederek beni ilişkiye zorlayıp manipüle etmektedir. Sorunlarım olduğunu öne sürerek beni ezmek ve baskılamak için elinden geleni yapacaktır. Neden mi? Bunu size çok net söyleyebilirim. Benim kendimi kötü hissetmem, çöküşe geçmem ve depresyonda olduğumu göstermek için tüm bu adımları atacaktır. Evet, hukuki süreç başlamıştır. Uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için hapis istemi savcı tarafından kabul edilmiştir. Bu kişi beni suçlu göstermek için kendi kollarını kesip beni şikayet etmiştir. Üstelik bunun şahitleri de vardır
"SÜREKLİ BİR BAĞIRMA POTANSİYELİ"
Eşinin agresif bir yapıya sahip olduğunu belirten oyuncu, "Çok ayrıntı vermek istemiyorum ama ilk olarak benim bir yakınımı arayıp bağırıp çağırıp küfür etti arkadaşlarımızla yemek yerken. Benim önceden birlikte çalıştığım patronuma hakaret etti. Sürekli bir bağırma potansiyeli… Yanında kim var kim yok hiç önemli değil. Beni delirtip suçlu durumuna düşürüyor" sözlerini ifade etti.
"İKİ KEZ DARP ETTİ BENİ"
Yıldız Asyalı'nın iddialarını reddeden eşi Mustafa Semih Demirci ise aynı canlı yayın programına bağlanarak farklı söylemlerde bulundu. Boşanma sürecinde olduklarını belirten Demirci, Asyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
Kendisi şiddete meyilli bir kişi, şizofreni hastası ve bu konuda tedavi görmeli. 7-24 içen bir insan. Alkol aldığında bambaşka bir insana dönüşüyor. İki kez darp etti beni.