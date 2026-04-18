İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılmasının ardından aileden bir kötü haber de gelini Yasemin Şefkatli'den geldi. Şefkatli, evinde kucağında oğluyla merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybederek yere kapaklandı. Korku dolu anların yaşandığı kazada, anne ve oğul ambulansla hastaneye sevk edildi.
AYAĞI KAYDI, MERDİVENDEN YUVARLANDI
Olay, Şefkatli'nin kucağında bebeğiyle merdivenlerden indiği sırada meydana geldi. Ayağı kayan Yasemin Şefkatli, kucağındaki minik oğlunu korumaya çalışsa da düşmekten kurtulamadı. Düşme esnasında minik bebeğin karnı, merdivenlerin başında bulunan çocuk güvenlik kapısının demirine çarptı.
AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
Şefkatli'nin hareket edememesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla anne ve oğul hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından ikisinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bebeğin karnındaki sıyrığa müdahale edilirken, Şefkatli'nin de kontrolleri tamamlandı.
"DOKTOR KAPATMADAN ÖNCEKİ HALİNİ KOYAMIYORUM"
Sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Yasemin Şefkatli, yaşadığı dehşet anlarını şu sözlerle anlattı:
"Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük o kucağımdayken ayağım kaydı çocuk güvenlik kapısının demiri derisini baya sıyırdı doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum. Bende hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye şu an ikimizde çok iyiyiz görünmez kaza işte Allah beterinden gerçekten korudu ikimizde kafamızı vurmadık bir yerlerimizi kırmadık "doktor put" deyip önünü açıp gösteriyor sürekli"
MERAK EDİLENLER
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ne zaman evlendi?
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, görkemli bir törenle 2021 yılında dünyaevine girmiştir.
Yasemin Şefkatli'nin çocuklarının isimleri ne?
Çiftin ikiz oğulları bulunmaktadır. İsimleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'dir. İbrahim Ayel adını dedesi İbrahim Tatlıses'ten, Sinan Emir ise adını Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'den almıştır.
Tatlıses ikizleri kaç yaşında?
22 Ocak 2024 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Ayel ve Sinan Emir, 2026 yılı itibarıyla 2 yaşına basmıştır.
Yasemin Şefkatli ve oğlunun son sağlık durumu nasıl?
Hastaneye ambulansla kaldırılan anne ve oğulun sağlık durumları iyidir. Şefkatli, herhangi bir kırık veya kafa travması yaşamadıklarını belirtti.