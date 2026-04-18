İpek Kıraç dava açmıştı: İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi!

İş insanı İnan Kıraç’ın, kızı İpek Kıraç tarafından açılan "evliliğin iptali" davasında son söz söylendi. İstinaf mahkemesi, Kıraç'ın evlendiği sırada "ayırt etme gücünden yoksun" olduğuna hükmederek yerel mahkemenin iptal kararını hukuka uygun buldu.

  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, iş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptaline ilişkin kararı onadı.
  • Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline karar vermişti.
  • İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının 20 Aralık 2024'te yaptığı evliliğin iptali için dava açmıştı.
  • Adli Tıp Kurumu raporu, Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığını ve vasi tayin edilmesi gerektiğini belirtmişti.
  • İstinaf başvurularını reddeden daire, ilk derece mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğunu belirtti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesince, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline yönelik verilen karara ilişkin incelemesini tamamladı.

İlk derece mahkeme tarafından davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin toplandığını, usul işlemlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olarak yerine getirildiğini belirten daire, delillerin değerlendirilmesi ile kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata yapılmadığını ifade etti.

Dairenin kararında, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu aktarıldı.

İstinaf taleplerini yerinde görmeyen daire, başvuruların esastan reddine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ: DAVA SÜRECİ

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiil ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, geçici olarak vasi atamıştı. Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atanmıştı.

Davayı 18 Temmuz 2025'te karara bağlayan Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar vermişti.

Dosya, kararın ardından istinafa taşınmıştı.

Görünmez kaza geliyorum demedi: Yasemin Şefkatli kucağında bebeğiyle merdivenden yuvarlandı! Ambulansla hastaneye kaldırıldılar
Yasemin Şefkatli ve oğlu merdivenden düştü!

