CANLI YAYIN
Geri

Sefo ve Çağla Boz aşk mı yaşıyor? İstanbul'da panik gecesi

Müzik dünyasının popüler ismi Sefo (Seyfullah Sağır) ile oyuncu Çağla Boz, Arnavutköy’de bir gece kulübü çıkışında ilk kez yan yana görüntülendi. Patlayan flaşlarla neye uğradığını şaşıran ikili, İstanbul sokaklarında tehlikeli bir kovalamacaya imza attı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Rapçi Sefo ve oyuncu Çağla Boz, Arnavutköy'de bir gece kulübü çıkışında birlikte görüntülendi.
  • İkili gazetecileri fark edince araçla hızla uzaklaştı, Çağla Boz koltukların arasına saklandı.
  • Etiler'den başlayan kovalamaca Maslak'a kadar sürdü, Sefo'nun bulunduğu araç kırmızı ışık ihlali yaptı.
  • Sefo ve Çağla Boz, yöneltilen ilişki sorularını yanıtsız bıraktı.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Sefo, geçtiğimiz akşam Arnavutköy'de oyuncu Çağla Boz birlikte bir gece kulübü girişinde görüntülendi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

KOLTUKLARIN ARASINA SAKLANDI

İkili, gazetecileri fark edince aniden uzaklaşmaya çalıştı. Boz, flaşların patlamasıyla koltukların arasına saklanarak görüntü vermemek için çaba gösterdi.

MASLAK'A KADAR KOVALAMACA

Panik yaşayan ikili, hızla gaza basarak olay yerinden ayrıldı. Etiler'de başlayan kovalamaca Maslak'ta son bulurken, Sefo ve arkadaşlarının bu süreçte trafikte bekleyen araçları sollayıp kırmızı ışık ihlali yaptı.

AŞK SORULARI YANITSIZ KALDI

Kovalamacanın ardından Maslak'ta izini kaybettirmeye çalışan ikili yeni ilişki iddialarıyla ilgili yöneltilen "Hayırlı olsun" sorularını ise yanıtsız bıraktı.

ARNAVUTKÖY'DE PANİK, TRAFİKTE RİSK!

Magazin dünyasında yeni bir ilişki iddiası gündeme geldiğinde, tarafların ilk refleksi genellikle kaçış oluyor. Ancak Sefo ve Çağla Boz'un Arnavutköy'de sergilediği bu panik senaryosu, durumu bir aşk iddiasından öteye taşıyıp adeta bir aksiyon filmine dönüştürdü.

Bir gece kulübü çıkışında flaşların patlamasıyla Çağla Boz'un araç içerisinde koltukların arasına gizlenmeye çalışması, aslında ilişkinin henüz "açıklanmaya hazır olunmadığının" en somut kanıtı. Ancak bu noktada asıl dikkat çeken, kameralardan kaçış çabasının trafikte tehlikeli bir boyuta ulaşması. Etiler'den Maslak'a kadar uzanan bu süreçte yapılan kırmızı ışık ihlali trafik güvenliğini hiçe sayan bir tablo ortaya koydu.

❓ SEFO VE ÇAĞLA BOZ PANİK GECESİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Sefo ve Çağla Boz birlikte mi görüntülendi?

Evet, ünlü rapçi Sefo ve oyuncu Çağla Boz, Arnavutköy'deki bir gece kulübü girişinde ilk kez yan yana objektiflere yansıdı.

Kovalamaca nerede yaşandı?

Arnavutköy'de başlayan ve Etiler üzerinden devam eden takip, Maslak'ta son buldu. Sefo ve arkadaşları, gazetecileri atlatmak için kırmızı ışık ihlali yaptı.

Sefo ve Çağla Boz aşk iddialarına ne dedi?

İkili, yöneltilen "Hayırlı olsun" ve yeni ilişki iddialarıyla ilgili soruların tamamını yanıtsız bırakarak sessiz kalmayı tercih etti.

Sefo'nun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Çağla Boz kimdir?

Çağla Boz, son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından biridir. Sefo ile görüntülenmesiyle birlikte magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler