"YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLERLE İZ BIRAKMIŞTIR"

Devlet Tiyatroları, acı haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945'te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara'dan Bursa'ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır. 1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."