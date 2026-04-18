Türk tiyatrosuna yıllarca emek veren, sahne tozunu yutan ve yönetim kademesinde kadınların önünü açan usta sanatçı Feyha Çelenk'ten kahreden haber geldi. Çelenk, 80 yaşında vefat etti.
İLK KADIN MÜDÜR UNVANINA SAHİPTİ
9 Ağustos 1945'te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, sanat hayatı boyunca Devlet Tiyatroları bünyesinde çok sayıda önemli projeye imza attı. Özellikle Bursa Devlet Tiyatrosu'nun gelişiminde büyük emeği bulunan Çelenk, Devlet Tiyatroları tarihinde müdürlük görevine atanan "ilk kadın sanatçı" olma unvanını taşıyarak adını altın harflerle yazdırdı.
"YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLERLE İZ BIRAKMIŞTIR"
Devlet Tiyatroları, acı haberi resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden M. Feyha Çelenk'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 9 Ağustos 1945'te İstanbul'da doğan Feyha Çelenk, Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar büyük bir özveriyle sanatını sürdürmüş; Bursa Devlet Tiyatrosunun gelişiminde üstlendiği önemli rol ve Ankara'dan Bursa'ya uzanan sanat yolculuğunda sahnedeki başarılarının yanı sıra yetiştirdiği öğrencilerle de iz bırakmıştır. 1987-1994 yılları arasında müdürlük yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın olan Çelenk, öncü kimliği ve sanatındaki derinliğiyle daima saygı ve minnetle anılacaktır. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Usta sanatçının vefatı sonrası cenaze programı da netleşti. Feyha Çelenk için bugün (18 Nisan 2026 Cumartesi) saat 10.30'da, Bursa Devlet Tiyatrosu Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bir tören düzenlenecek.
Bursa'daki törenin ardından İstanbul'a getirilecek olan sanatçı, Üsküdar'daki Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacak.