Magazin dünyası, eşine az rastlanır bir "vefa ve vefasızlık" hikayesiyle çalkalanıyor! Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın, 2012 yılında boşandığı eski eşi Murat Pilevneli için gösterdiği fedakarlık, beklenmedik bir yargı savaşına dönüştü. Krizdeki eski eşine el uzatan Ünsal, iyilik yaptığı elin kendisini "engellemesiyle" hayatının şokunu yaşadı.
Sabah'tan Bülent Cankurt, Tuba Ünsal'ın bu vefasızlık karşısında dava açacağını belirterek konuyla ilgili şu bilgileri aktardı: "Sanat piyasasında ayyuka çıkan bu haberi duyunca Tuba Ünsal'ı aradım ama konuşmak istemedi. Ancak ben detayları öğrendim.
Murat Pilevneli, Tuba Ünsal'ın bulduğu ve şirketine ortak olup borçlarını üstlenen yatırım şirketine, bütün borçlarını ödetmiş ama Tuba Ünsal'a borçları hariç!
Pilevneli, en başta eski sevgilisi ve çalışanı Aslı Pamir'e ve şimdiki eşi Senem Hanım'ın ailesine olan tüm borçlarını kapattırmış. Ancak Tuba Ünsal'a olan borcunu ödetmemiş.
Ünsal, niye kendisine borcunu ödemediği için aramış ama ulaşamamış çünkü Pilevneli onu bloklamış! Bu vefasızlığı hazmedemeyen Tuba Ünsal'ın yargıya başvuracağını öğrendim.
Önce boşandıklarından bu yana ödemediği nafakaların (Bunu da öğrenmiş olduk) tahsili ve sonra da verdiği borçları almak için Pilevneli'ye dava açacakmış"
MERAK EDİLENLER
Tuba Ünsal ve Murat Pilevneli ne zaman evliydi?
İkili, 2010 yılında dünyaevine girmiş ve 2012 yılında yollarını ayırmıştı. Çiftin bu evlilikten Sare adında bir kızları bulunuyor.
Tuba Ünsal neden dava açıyor?
Eski eşinin borçlarını temizlemesine yardımcı olan Ünsal, Pilevneli'nin kendisine olan borcunu ödememesi, iletişimi kesmesi ve yıllardır nafaka yatırmaması üzerine yargıya başvuruyor.