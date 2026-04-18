Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan ne zaman evlendi?
Pınar Altuğ, oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine girmiştir. Çiftin bu evlilikten 2009 doğumlu Su adında bir kızları bulunmaktadır.
Pınar Altuğ'un ilk eşi kimdir?
Ünlü oyuncu, ilk evliliğini 2000 yılında Umut Elçioğlu ile yapmış, bu birliktelik 2005 yılında sona ermiştir.
Pınar Altuğ hangi diziyle ünlü oldu?
Birçok projede yer alsa da, Pınar Altuğ asıl büyük şöhretini 2002 yılında başlayan ve fenomen haline gelen "Çocuklar Duymasın" dizisindeki Meltem karakteriyle kazanmıştır.
