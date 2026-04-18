YAĞMUR ATACAN İLE PINAR ALTUĞ NASIL TANIŞTI?

Bir röportajında; eşi Yağmur Atacan ile 2006 yılında yayınlanan 'İlk Aşkım' setinde tanıştığını anlatan Altuğ, "Yağmur kural tanımaz bir adamdır. Giyinme odama bir anda girdi ve dudaklarıma yapıştı. O zaman ilişkimiz başladı. Yağmur ile 19 yıldır beraberiz ve 17 yıllık evliyiz. Sen yaptığın şeyden eminsen kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık, Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı" sözleriyle evliliğindeki mutluluğu dile getirdi.

İlk evliliğine dair pişmanlığını da dile getiren oyuncu, "Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim" dedi.