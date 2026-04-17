ATV'nin A.B.İ. dizisi 25 ülkede zirvede! Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu fırtınası

ATV ekranlarının başladığı günden beri gündemden düşmeyen, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı "A.B.İ." dizisi, Türkiye'deki başarısını uluslararası arenaya taşıdı. Kaliteli senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, yurtdışında da izleyiciyi etkisi altına alarak dev bir başarıya imza attı.

  • A.B.İ. dizisi 25 ülkeye satılarak Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika'da yayınlanıyor.
  • Dizi dijital platformlarda tüm ülkelerde En Çok İzlenenler listesine ilk 5'e girdi.
  • İspanya'nın Diez Minutos dergisi başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun performansını sayfalarına taşıdı.
  • ATV'de yayınlanan dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.
  • Dizi yayınlandığı her ülkede prime time kuşağının vazgeçilmezi oldu.

Türkiye'de reytingleri silip süpüren A.B.İ., 25 ülkeye satılarak büyük bir ticari başarıya ulaştı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Latin Amerika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada fırtınalar estiren dizi, yayınlandığı her ülkede prime time kuşağının vazgeçilmezi oldu.

Birçok dijital platformda da izleyiciyle buluşan yapım, tüm ülkelerde "En Çok İzlenenler" listesine ilk 5'ten girmeyi başararak Türk dizilerinin gücünü bir kez daha kanıtladı.

İSPANYOL DERGİSİNDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Dizinin başarısı, uluslararası basının da dikkatinden kaçmadı. İspanya'nın ünlü dergilerinden Diez Minutos, geçtiğimiz günlerde A.B.İ.'yi sayfalarına taşıdı. Başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun performansına geniş yer ayıran dergi, ikili arasındaki uyumu göklere çıkardı.

DİZİNİN KALBİ VE ETKİLEYİCİ GÜCÜ

Ünlü oyuncular için "Afra; dizinin kalbini oluşturuyor. Gizemli, zeki aynı zamanda hassas. Kenan ise çok etkileyici. Oyunculuğu çok iyi. Uyumlu bir ikili oldular" yorumları yapıldı.

MERAK EDİLENLER

A.B.İ. dizisinin başrollerinde kimler var?

ATV'nin dev yapımında Türk sinemasının usta ismi Kenan İmirzalıoğlu ile genç kuşağın en başarılı temsilcilerinden Afra Saraçoğlu başrolleri paylaşıyor.

A.B.İ. dizisi kaç ülkede yayınlanıyor?

Büyük bir başarıya imza atan dizi, Türkiye ile eş zamanlı olarak tam 25 ülkede izleyiciyle buluşuyor.

Dizi hangi coğrafyalarda popüler?

A.B.İ., özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde reyting listelerini altüst ederek fırtınalar estiriyor.

