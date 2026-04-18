Yıllar önce "Seksenler" dizisi setinde başlayan ve kısa sürede aşka dönüşen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy birlikteliği, 2015 yılındaki nikah töreniyle perçinlenmişti. Magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti, evliliklerinin 10. yılında en büyük hayallerine kavuştu: Kızları Kayra dünyaya geldi!
HASRET BİTTİ, KAYRA GELDİ
Geçtiğimiz aylarda sahilde pasta keserek kız bebek beklediklerini müjdeleyen çift, 26 Şubat 2026'da ilk bebekleri Karya'yı kucaklarına alarak anne-baba olma mutluluğunu yaşadı.
Taze anne Begüm Öner, kucağında kızıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. "Kızım Kayra" notuyla paylaşılan kareye, binlerce beğeni ve "maşallah" yorumu yağdı.
"BÜTÜN DÜNYAMIZ SEN"
Annelik heyecanı gözlerinden okunan güzel oyuncu, yaşadığı eşsiz duyguları şu sözlerle ifade etmişti:
"Hayatımızın en güzel 'merhabası'... Hoş geldin kızımız Kayra. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen."
10 YILLIK AŞKIN EN GÜZEL KARELERİ
Vaktinin neredeyse tamamını minik Kayra'ya ayıran Begüm Öner, fırsat buldukça bu süreci hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü çiftin bebek müjdesinden doğuma kadar olan her anı, takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.