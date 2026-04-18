Eski One Direction üyesi Zayn Malik, hayranlarını korkutan bir haberle gündeme geldi. Yeni albümü KONNAKOL'dan parçalar seslendirmek için İngiltere'nin Kensington kentinde sahne almaya hazırlanan ünlü şarkıcı, aniden gelişen sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI
33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, Instagram hesabı üzerinden hastane yatağında çekilmiş bir karesini paylaşarak durumu bizzat duyurdu. Malik, yaptığı açıklamada, "Benim için uzun bir hafta oldu ve beklenmedik bir şekilde hala iyileşme sürecindeyim. Bu hafta sizinle buluşamayacak olmak beni üzüyor" ifadelerini kullandı. Malik, paylaşımında kendisiyle ilgilenen sağlık ekiplerine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
HAYRANLARI YOLDAYKEN ÖĞRENDİ
Zayn Malik'in özel konserinin iptal edilmesi, birçok hayranı için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Konser için çoktan yola çıkan ve Londra'ya ulaşan hayranlar, iptal haberini sosyal medyadan öğrendi. Bazı takipçiler etkinlik için yaptıkları yolculuk masrafları nedeniyle sitem ederken, büyük bir çoğunluk sanatçıya destek mesajları yağdırarak acil şifalar diledi.
ETKİNLİK ERTELENDİ
Organizatör firma, sanatçının hastalanmasının ardından etkinliğin ertelendiğini doğruladı. Yapılan açıklamada, yeni konser tarihlerinin en kısa sürede duyurulacağı ve bilet sahiplerinin mağdur edilmeyeceği belirtildi. Ünlü şarkıcının tam olarak hangi rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ise gizemini koruyor.