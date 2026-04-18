Natalie Portman hamile mi? 44 yaşındaki oyuncu “Mucize” deyip duyurdu

Dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, 44 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Fransız müzisyen sevgilisi Tanguy Destable ile ilk bebeklerini beklediklerini duyuran Portman, bu hamileliği "mucize" olarak tanımladı. İşte Hollywood'un konuştuğu o müjde...

Natalie Portman hamile mi? 44 yaşındaki oyuncu “Mucize” deyip duyurdu
  • Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, 44 yaşında üçüncü kez anne olacağını duyurdu.
  • Portman'ın bebeğinin babası, birlikte olduğu Fransız müzisyen ve yapımcı Tanguy Destable.
  • Oyuncunun eski eşi Benjamin Millepied ile olan evliliğinden Aleph ve Amalia adında iki çocuğu bulunuyor.
  • Portman ve Millepied 2023 yılında boşandı.
  • Portman ile Destable'ın ilişkisi geçen yıl Paris'te görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.

Hollywood'un en başarılı isimlerinden biri olan Oscar ödüllü Natalie Portman, özel hayatındaki mutluluğu bir bebek haberiyle taçlandırdı. Eski eşi Benjamin Millepied ile 2023 yılında yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Fransız müzisyen ve yapımcı Tanguy Destable'a kaptıran Portman, üçüncü kez anne olacağını müjdeledi.

"BU BİR MUCİZE"

44 yaşındaki oyuncu, hamilelik haberini büyük bir heyecanla duyururken "mucize" vurgusu yaptı. Portman, annelik deneyimine dair yaptığı değerlendirmede, yaş aldıkça bu sürecin kıymetini daha iyi anladığını belirterek, "Her anın değerini biliyorum" dedi.

ESKİ EŞTEN İKİ ÇOCUĞU VAR

Natalie Portman'ın, eski eşi Benjamin Millepied ile olan evliliğinden Aleph ve Amalia adında iki çocuğu bulunuyor. Ünlü oyuncu, üçüncü çocuğunu ise geçen yıldan bu yana birlikte olduğu Tanguy Destable ile kucağına alacak.

FRANSIZ MÜZİSYENLE YENİ HAYAT

Portman ile Destable'ın ilişkisi ilk kez Paris sokaklarında belgelenmiş ve magazin dünyasında geniş yankı bulmuştu. Fransız oyuncu Louise Bourgoin'un eski eşi olan müzisyen Destable ile Portman'ın bu bebek haberi, çiftin ilişkisinin ne kadar ciddi olduğunu da kanıtlamış oldu.

MERAK EDİLENLER

Natalie Portman kaç yaşında hamile kaldı?

Oscar ödüllü ünlü oyuncu, 44 yaşında üçüncü kez anne olacağını duyurdu. Portman bu durumu "büyük bir ayrıcalık ve mucize" olarak nitelendirdi.

Natalie Portman'ın bebeğinin babası kim?

Bebeğin babası, Fransız müzisyen ve yapımcı Tanguy Destable'dır. Çiftin ilişkisi geçen yıl Paris'te görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.

Natalie Portman'ın diğer çocuklarının isimleri ne?

Portman'ın eski eşi Benjamin Millepied ile olan evliliğinden Aleph (oğul) ve Amalia (kız) adında iki çocuğu bulunmaktadır.

