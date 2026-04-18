Hollywood'un en başarılı isimlerinden biri olan Oscar ödüllü Natalie Portman, özel hayatındaki mutluluğu bir bebek haberiyle taçlandırdı. Eski eşi Benjamin Millepied ile 2023 yılında yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Fransız müzisyen ve yapımcı Tanguy Destable'a kaptıran Portman, üçüncü kez anne olacağını müjdeledi.
"BU BİR MUCİZE"
44 yaşındaki oyuncu, hamilelik haberini büyük bir heyecanla duyururken "mucize" vurgusu yaptı. Portman, annelik deneyimine dair yaptığı değerlendirmede, yaş aldıkça bu sürecin kıymetini daha iyi anladığını belirterek, "Her anın değerini biliyorum" dedi.
ESKİ EŞTEN İKİ ÇOCUĞU VAR
Natalie Portman'ın, eski eşi Benjamin Millepied ile olan evliliğinden Aleph ve Amalia adında iki çocuğu bulunuyor. Ünlü oyuncu, üçüncü çocuğunu ise geçen yıldan bu yana birlikte olduğu Tanguy Destable ile kucağına alacak.
FRANSIZ MÜZİSYENLE YENİ HAYAT
Portman ile Destable'ın ilişkisi ilk kez Paris sokaklarında belgelenmiş ve magazin dünyasında geniş yankı bulmuştu. Fransız oyuncu Louise Bourgoin'un eski eşi olan müzisyen Destable ile Portman'ın bu bebek haberi, çiftin ilişkisinin ne kadar ciddi olduğunu da kanıtlamış oldu.
MERAK EDİLENLER
