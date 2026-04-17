SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLK AÇIKLAMA Rıza Tamer'in sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Sanatçımız Rıza Tamer tedavi gördüğü hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin detaylar kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Bu hassas süreçte kamuoyunun saygı ve duyarlılık göstermesini önemle rica ederiz"

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Rıza Tamer Şişman'ın cenazesinin, 18 Nisan Cumartesi günü Akyaka Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Akyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

DENİZ SEKİ'DEN VEDA! Popstar'ın jüri üyelerinden Deniz Seki, "Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı... Rıza Tamer'i kaybetmişiz. Rıza acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek... Bazı hikâyeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.