Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. Şarkıcı Rıza Tamer Şişman, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şişman, buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Şişman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Şarkıcı Rıza Tamer vefat etti
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Şişman'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. Şişman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLK AÇIKLAMA
Rıza Tamer'in sosyal medya hesabından yapılan ilk açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Sanatçımız Rıza Tamer tedavi gördüğü hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Cenaze törenine ilişkin detaylar kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Bu hassas süreçte kamuoyunun saygı ve duyarlılık göstermesini önemle rica ederiz"
CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI
Rıza Tamer Şişman'ın cenazesinin, 18 Nisan Cumartesi günü Akyaka Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Akyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
DENİZ SEKİ'DEN VEDA!
Popstar'ın jüri üyelerinden Deniz Seki, "Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı... Rıza Tamer'i kaybetmişiz. Rıza acılarıyla, yaralarıyla ama en çok da sesiyle dokundu bize. Yolculuğa uzaktan değil, kalpten tanıklık ettim. Bir insanın küllerinden doğmaya çalışmasını izlemek ve tam ayağa kalkmışken onu kaybetmek... Bazı hikâyeler yarım kalmaz, içimize yazılır. Sesin burada, bizde, şarkılarında yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
RIZA TAMER KİMDİR?
Rıza Tamer, 2004 yılında ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu. Aslen Kahramanmaraşlı olan Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Yarışma süresince sergilediği sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesi kazandı. Rıza Tamer yarışmayı üçüncülükle tamamladıktan sonra "Yan", "Efendim" ve "Adam Olmaz" gibi şarkılarla profesyonel müzik dünyasına adım atmıştı.
MERAK EDİLENLER
Rıza Tamer nasıl hayatını kaybetti?
Bodrum'da menajerinin evinde uykusunda tıkanan Rıza Tamer, hastaneye kaldırılmış ancak beynine oksijen gitmediği tespit edilerek kurtarılamamıştır.
Olay nerede gerçekleşti?
Olay, Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki menajerinin gerçekleşti.
Popstar Rıza Tamer hangi yarışmayla tanındı?
Rıza Tamer, 2000'li yılların en çok izlenen yapımlarından olan "Popstar Türkiye" yarışmasıyla ekranlarda boy göstermişti.
Okul saldırısı sonrası skandal paylaşım
“Kimsesizler evinde kaydım var” demişti! Filmleri aratmayan hayat hikayesi