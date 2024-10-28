İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın 28 Ekim 2024'te büyük umutlarla başlayan evliliği, ne yazık ki 1.5 yılın ardından mahkeme salonunda son buldu. 2025'te kızları Sora'yı kucağına alan ancak evlilikleri kısa süren çift, 17 Nisan 2026 sabahı anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
ADLİYEDEN TÜRBEYE!
Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte ilk iş olarak sosyal medya hesabından "Kaspar" soyadını silen İrem Helvacıoğlu, adliyeden çıkar çıkmaz şaşırtan bir rota çizdi. Ünlü oyuncu, Beykoz'da bulunan Hz. Yuşa Türbesi'ne giderek dua etti.
KAHKAHA DOLU POZLAR
Türbe ziyaretinin ardından sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden oyuncunun, oldukça keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.
Siyah deri ceketi ve beyaz güneş gözlükleriyle aracının içinde kahkahalar atarken çekilen fotoğraflarını paylaşan Helvacıoğlu, "Yıkılmadım, ayaktayım" imajı çizdi.
KEYFİ YERİNDE: "MUTLULUK" MESAJI
Paylaşımlarına bir kafede devam eden oyuncu, siyah şık gözlükleri ve huzurlu gülümsemesiyle adeta boşanmanın yükünden kurtulmuş bir görüntü sergiledi. Bir arkadaşının kendisini paylaştığı kareyi sayfasına taşıyan Helvacıoğlu, kısa sürede yoğun ilgi gördü.
MERAK EDİLENLER
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar ne zaman evlenmişti?
Çift, 28 Ekim 2024 tarihinde evlenmişti.
Çocukları var mı?
Evet, evliliklerinin ilk yılında (2025) Sora adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.
Boşanma davası ne zaman sonuçlandı?
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın evliliği 17 Nisan 2026 sabahı anlaşmalı olarak tek celsede bitti.