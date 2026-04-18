Galatasaray’ın eski yıldızı Melo ve eşi Nagel'in romantik Kapadokya gezisi: Yükseklik korkusunu aştı

Bir zamanlar Galatasaray formasıyla adını duyuran Felipe Melo ve eşi Roberta Nagel Türkiye'ye geldi. Romantik bir tatil için Kapadokya'yı tercih eden ünlü çift, balona bindi. Roberta Nagel, yükseklik korkusuna rağmen eşinin desteğiyle ayağa kalkarak manzaranın tadını çıkardı. Bu deneyimi “bir karar anı” olarak tanımlayan Nagel, korkularla yüzleşmenin önemine vurgu yaptı. Çift, İstanbul’da Kapalıçarşı’yı gezip alışveriş yaptıktan sonra kebap keyfiyle seyahatlerini tamamladı.

Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. "İkinci evime geldim" diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yaptı.

KORKULARIYLA YÜZLEŞTİ

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti.

YÜKSEKLİK KORKUSUNU UNUTTURDU

Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu.

KARAR VERME MESELESİ

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlattı:

Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.

"BİR BENLİĞİMİ ALT ETTİM"

Öte yandan sözlerine devam eden Roberta Nagel, "Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin." dedi.

EN DOĞRU ADRES

Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim...

ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI

Roberta Nagel ve Felipe Melo, İstanbul'da kısa bir tura çıkmayı da ihmal etmedi. Her turistin İstanbul'daki ilk durağı olan Kapalıçarşı'ya da gitti. Nagel, "Türk baharatlarını görmek ve satın almak isteyen herkes için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Ben de fırsatı değerlendirerek sevdiklerim için hediyeler ve ikramlıklar aldım" dedi. Çift, alışveriş ardından kebap yemeyi de ihmal etmedi.

