KARAR VERME MESELESİ

Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlattı:

Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz.