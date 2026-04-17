Dünya sinemasının en çok kazanan ve aksiyon filmlerinin değişmez ismi Jason Statham, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te lüks bir otelde tatilini sürdüren İngiliz yıldız, konakladığı otelin çatısında bulunan sonsuzluk havuzunda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ailesiyle birlikte keyifli anlar yaşayan Statham'ın Türkiye paylaşımı, kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı.
SOKAK SATICILIĞINDAN HOLLYWOOD ZİRVESİNE
26 Temmuz 1967 İngiltere doğumlu olan Jason Statham'ın başarı hikayesi oldukça dikkat çekici. Gençlik yıllarında futbol, dalış gibi spor dallarıyla uğraşan ve bir dönem sokak satıcılığı yapan Statham, hayatının dönüm noktasını modellik yaparken yaşadı. Fransız giyim markası French Connection için modellik yaptığı sırada yönetmen Guy Ritchie tarafından keşfedilen Statham, 1998 yapımı "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" filmiyle oyunculuk dünyasına adım attı. Bu yapım, Statham'ın bugün dünya çapında bir yıldıza dönüşen Hollywood kariyerinin ilk kıvılcımı oldu.
AKSİYON SİNEMASININ "YILDIZLAR GEÇİDİ"
Aksiyon sinemasının en üretken isimlerinden biri olan 57 yaşındaki oyuncu; The Transporter, The Mechanic, The Expendables ve Fast & Furious gibi gişe rekortmeni serilerin vazgeçilmez yüzü oldu.
Rol aldığı öne çıkan projelerden bazıları:
The Transporter serisi (2002–2008)
Snatch (2000)
The Italian Job (2003)
Crank (2006)
Fast & Furious 7, 8, 9 (2015–2021)
Spy (2015)
Wrath of Man (2021)
ÖZEL HAYATI VE AİLE TABLOSU
Jason Statham, 2010 yılından bu yana dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley ile birliktelik yaşıyor. 2016 yılında nişanlanan çiftin, Jack Oscar (2017) ve Isabella James (2022) adında iki çocukları bulunuyor. Aile, yaşamlarını Amerika'nın gözde şehirlerinden Beverly Hills, California'da sürdürüyor.
MERAK EDİLENLER
Jason Statham kaç yaşında?
26 Temmuz 1967 doğumlu olan Jason Statham, 58 yaşında.
Jason Statham nereli?
Jason Statham, İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki Shirebrook kasabasında doğdu. İngiliz vatandaşıdır.