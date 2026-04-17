Oyuncu, 2010 yılından bu yana model Rosie Huntington-Whiteley ile birlikte ve çiftin iki çocuğu bulunuyor.

Dünya sinemasının en çok kazanan ve aksiyon filmlerinin değişmez ismi Jason Statham, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te lüks bir otelde tatilini sürdüren İngiliz yıldız, konakladığı otelin çatısında bulunan sonsuzluk havuzunda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SOKAK SATICILIĞINDAN HOLLYWOOD ZİRVESİNE

26 Temmuz 1967 İngiltere doğumlu olan Jason Statham'ın başarı hikayesi oldukça dikkat çekici. Gençlik yıllarında futbol, dalış gibi spor dallarıyla uğraşan ve bir dönem sokak satıcılığı yapan Statham, hayatının dönüm noktasını modellik yaparken yaşadı. Fransız giyim markası French Connection için modellik yaptığı sırada yönetmen Guy Ritchie tarafından keşfedilen Statham, 1998 yapımı "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" filmiyle oyunculuk dünyasına adım attı. Bu yapım, Statham'ın bugün dünya çapında bir yıldıza dönüşen Hollywood kariyerinin ilk kıvılcımı oldu.