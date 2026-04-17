Türkiye'nin ekran başında kilitlendiği, unutulmaz müzik yarışması Popstar ile geniş kitlelerin tanıdığı Rıza Tamer, Bodrum'da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı. Dün akşam saatlerinde menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Tamer'in ölümü, yakınlarını ve hayranlarını yasa boğdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; akşam saatlerinde menajerinin evinde rahatsızlanan Rıza Tamer, gece saatlerinde uykusunda nefes darlığı çekerek tıkanmaya başladı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye kaldırılan şarkıcı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Hastanede yapılan kontrollerde, sanatçının beynine oksijen gitmediği tespit edildi. Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.