CANLI YAYIN
Geri

Popstar Rıza Tamer hayatını kaybetti!

2000’li yıllara damga vuran Popstar yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer, Bodrum’da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Uykusunda fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Tamer'in ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Rıza Tamer, Bodrum'da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
  • Tamer, dün akşam menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde dinlenirken gece saatlerinde uykusunda nefes darlığı çekti.
  • Ambulansla hastaneye kaldırılan Tamer, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Şarkıcının basın danışmanı vefat haberini aldığını ve şok olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ekran başında kilitlendiği, unutulmaz müzik yarışması Popstar ile geniş kitlelerin tanıdığı Rıza Tamer, Bodrum'da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu aramızdan ayrıldı. Dün akşam saatlerinde menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Tamer'in ölümü, yakınlarını ve hayranlarını yasa boğdu.

Popstar Rıza Tamer hayatını kaybetti!-2

Hürriyet'te yer alan habere göre; akşam saatlerinde menajerinin evinde rahatsızlanan Rıza Tamer, gece saatlerinde uykusunda nefes darlığı çekerek tıkanmaya başladı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hızla hastaneye kaldırılan şarkıcı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı.

Hastanede yapılan kontrollerde, sanatçının beynine oksijen gitmediği tespit edildi. Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.

