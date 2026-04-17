Mustafa Keser'den sektöre meydan okuma: "Bir tek ben kaldım!"

Ünlü sanatçı Mustafa Keser, müzik dünyasının mevcut durumuna sert çıktı! Sektördeki kalite düşüşüne ve yozlaşmaya dikkat çeken Keser, meslektaşlarına adeta "hizaya geçin" mesajı verdi.

  • Mustafa Keser, Kozyatağı'ndaki sahnesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada 'Benim gibi sanatçılardan bir tek ben kaldım' dedi.
  • Keser, müzik piyasasının yozlaştığını ve gerçek sanatçıların azaldığını belirtti.
  • Sanatçı, sahne kıyafetleri tartışmalarına değinerek 'Sahne adabı diye bir şey var, sahnede ölçülü olunmalı' ifadelerini kullandı.
  • Keser'in açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kendine has yorumu, sahne hakimiyeti ve performansıyla adından söz ettiren Mustafa Keser, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sektörün gidişatından memnun olmadığını dile getiren usta yorumcu, bu kez çıtayı en tepeye koydu ve kendisini "Benim gibi sanatçılardan bir tek ben kaldım" dedi.

Fotoğraflar: Sosyal medya

"BİR TEK BEN KALDIM"

Kozyatağı'ndaki sahnesinde hayranlarıyla buluşan Mustafa Keser, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken adeta zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Müzik piyasasının yozlaştığını ve gerçek sanatçıların azaldığını belirten Keser, "Halk beni seviyor. Benim gibi sanatçılar artık çok az kaldı. Hatta benim gibi sanatçılardan bir tek ben kaldım" diyerek meslektaşlarına meydan okudu.

"SAHNE ADABI DİYE BİR ŞEY VAR"

Son dönemde magazin gündemini meşgul eden "sahne kıyafetleri" tartışmalarına da değinen sanatçı, bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Sahneye çıkan isimlerin giyim kuşamlarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Keser, "Sahne adabı diye bir şey var. Sahnede ölçülü olunmalı" dedi.

Keser'in "Benim gibi sanatçılar artık çok az kaldı" çıkışı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. "Sahne adabı" vurgusuyla özellikle genç kuşak sanatçıları hedef aldığı düşünüldü.

