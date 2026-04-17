Kendine has yorumu, sahne hakimiyeti ve performansıyla adından söz ettiren Mustafa Keser, müzik dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sektörün gidişatından memnun olmadığını dile getiren usta yorumcu, bu kez çıtayı en tepeye koydu ve kendisini "Benim gibi sanatçılardan bir tek ben kaldım" dedi.
"BİR TEK BEN KALDIM"
Kozyatağı'ndaki sahnesinde hayranlarıyla buluşan Mustafa Keser, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken adeta zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Müzik piyasasının yozlaştığını ve gerçek sanatçıların azaldığını belirten Keser, "Halk beni seviyor. Benim gibi sanatçılar artık çok az kaldı. Hatta benim gibi sanatçılardan bir tek ben kaldım" diyerek meslektaşlarına meydan okudu.
"SAHNE ADABI DİYE BİR ŞEY VAR"
Son dönemde magazin gündemini meşgul eden "sahne kıyafetleri" tartışmalarına da değinen sanatçı, bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.
Sahneye çıkan isimlerin giyim kuşamlarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Keser, "Sahne adabı diye bir şey var. Sahnede ölçülü olunmalı" dedi.
Keser'in "Benim gibi sanatçılar artık çok az kaldı" çıkışı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. "Sahne adabı" vurgusuyla özellikle genç kuşak sanatçıları hedef aldığı düşünüldü.