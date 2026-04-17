ASLIHAN GÜNER İLE MERT KILIÇ NASIL TANIŞTI?

Çiftin tanışma hikayesi ise adeta bir film senaryosunu andırıyor. Aslıhan Güner, o ilk anları büyük bir heyecanla şu sözlerle dile getirdi:

"Sette tanıştık. Mert o sırada bir asker projesi yapıyordu. O projeye ben sonradan dahil olmuştum. Sete ilk geldiğim ve Mert'i ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum. Bir karakol sahnesi vardı. Beni sete tanışmak için getirdiler. Sete geldim, bir baktım 100 erkek. Asker kıyafetleri giymişler ama hepsi erkek. Tek kız ben varım. Dedim: Nereye geldim ben, burası neresi? Sonra uzaktan Mert'le göz göze geldik. Mert'i biliyordum, çünkü partneri olarak gelmiştim o projeye. Mert çok kibar bir şekilde baş selamı verdi."