Meslektaşı Mert Kılıç ile 2013 yılında dünyaevine giren ve 13 yıldır süren mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının "örnek çift" profillerinden biri haline gelen Aslıhan Güner, son dönemde sıkça sorulan "çocuk" konusuna noktayı koydu. Güner, Yasemin'in Penceresi programına konuk olarak hem evliliklerine dair bilinmeyenleri anlattı hem de bebek konusundaki son kararlarını ilk kez bu kadar net bir şekilde dile getirdi.
"ALTINDA ŞAKA VARDI, GERÇEK BAŞKAYDI"
Daha önce çocuk sahibi olmamalarının sebebinin menajerlerinin iznine bağlı olduğu yönündeki iddialara esprili bir dille yaklaşan Aslıhan Güner, o dönemki sözlerinin "şaka" olduğunu belirterek asıl sorunu açıkladı. Güner, "Yok, o şakaydı. Biz yıllarca hep ayrı şehirlerde çalıştık. Haftada bir gün geliyordu Mert" derken, eşi Mert Kılıç da bu durumu şu sözlerle doğruladı: "Altı yıl başka şehirlerde çalıştık. Planlamalardan kaynaklı uzadı bu durum."
"HAZIRIZ, SIKINTIMIZ YOK"
Evliliklerinin 13. yılını geride bırakan ikili, artık çocuk sahibi olmaya hazır olduklarını ifade etti. Çocuk konusundaki isteklerinin net olduğunu belirten Aslıhan Güner, "Şu anda istiyoruz. Olmaması için hiçbir şey yapmıyoruz. Olursa, Allah nasip ederse öpüp başımıza koyarız. Yani artık öyle istemediğimiz bir noktada değiliz. Hazırız, sıkıntımız yok bununla ilgili" şeklinde konuştu.
ASLIHAN GÜNER İLE MERT KILIÇ NASIL TANIŞTI?
Çiftin tanışma hikayesi ise adeta bir film senaryosunu andırıyor. Aslıhan Güner, o ilk anları büyük bir heyecanla şu sözlerle dile getirdi:
"Sette tanıştık. Mert o sırada bir asker projesi yapıyordu. O projeye ben sonradan dahil olmuştum. Sete ilk geldiğim ve Mert'i ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum. Bir karakol sahnesi vardı. Beni sete tanışmak için getirdiler. Sete geldim, bir baktım 100 erkek. Asker kıyafetleri giymişler ama hepsi erkek. Tek kız ben varım. Dedim: Nereye geldim ben, burası neresi? Sonra uzaktan Mert'le göz göze geldik. Mert'i biliyordum, çünkü partneri olarak gelmiştim o projeye. Mert çok kibar bir şekilde baş selamı verdi."
"ASLIHAN'I GÖRÜR GÖRMEZ PARTNERİM OLSUN İSTEDİM"
Mert Kılıç ise eşine olan hayranlığını ve onu rol arkadaşı olarak nasıl seçtiğini şu çarpıcı sözlerle itiraf etti: "Aslıhan tabii bunu bilmiyor. Benim rolüm belli olduktan sonra bana partner aranıyordu. O rol için yapımcı üç kişinin fotoğraflarını getirdi. Ben direkt Aslıhan'ı seçtim. Görsel güzelliği muhteşem. Bunu her zaman kendisine söylüyorum."
MERAK EDİLENLER
Çift ne zaman evlendi?
Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, 2013 yılında dünyaevine girdi.
Çocuk sahibi olmalarını ne geciktirdi?
Çift, kariyer planlamaları nedeniyle 6 yıl boyunca farklı şehirlerde çalışmak zorunda kaldıklarını, bu yüzden çocuk planını ertelediklerini açıkladı.
Aslıhan Güner ve Mert Kılıç nerede tanıştı?
İkili, Mert Kılıç'ın rol aldığı bir asker projesinin setinde tanıştı. Aslıhan Güner, projeye sonradan partner olarak dahil olmuştu.
Çocuk istiyorlar mı?
Evet, çift artık çocuk sahibi olmaya hazır olduklarını ve bu konuda bir planlama yapmadıklarını belirtti.