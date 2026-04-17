İş insanı Erol Sabancı'nın küçük kızı ve Suzan Sabancı'nın kardeşi Çiğdem Sabancı, 56. yaş gününü hafızalara kazınacak bir organizasyonla kutladı. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde gerçekleşen doğum günü, sadece atmosferiyle değil, harcanan ücretle de magazin ve iş dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
KAPADOKYA'DA ÜÇ GÜNLÜK "SABANCI" ŞÖLENİ
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Çiğdem Sabancı, 56. yaşını kutlamak için hiçbir masraftan kaçınmadı. 30 yakın dostunu bu özel gününde yanında isteyen Sabancı, Kapadokya'da bir butik oteli üç günlüğüne tamamen kapattı.
Misafirlerine verdiği değeri gözler önüne seren Çiğdem Hanım, dostlarının bir kısmını kendi özel uçağıyla bölgeye götürürken, diğerlerinin de ulaşım ve transfer gibi tüm lojistik masraflarını bizzat üstlendi.
ÖZCAN DENİZ İÇİN 5 MİLYON LİRA!
Kutlamanın en şaşırtıcı ve bomba etkisi yaratan detayı ise sahne alan isim oldu. Genelde büyük konser alanlarında ve geniş kitlelere hitap eden Özcan Deniz, bu kez sadece 30 kişilik özel bir davetli grubu için mikrofon başına geçti. Çiğdem Sabancı'nın, 30 kişilik bu özel kutlamada sahne alması için Özcan Deniz'e tam 5 milyon lira ödediği iddia edildi.
SOSYETENİN DİLİNDE
Özcan Deniz gibi bir yıldızın, böyle sınırlı sayıdaki bir grup için özel konser vermesi şaşkınlıkla karşılanırken, Çiğdem Sabancı'nın bu cömertliği sosyetenin dilinden düşmedi. Sabancı'nın Özcan Deniz'in en sevilen şarkıları eşliğinde yeni yaşına girdiği bu masalsı kutlama, şimdiden yılın en pahalı etkinlikleri arasına adını yazdırdı.
MERAK EDİLENLER
Çiğdem Sabancı kaç yaşına girdi?
İş insanı Çiğdem Sabancı, 56. yaşını kutladı.
Kutlama nerede yapıldı?
Kapadokya'da seçkin bir butik otelde gerçekleştirildi.
Kaç kişi katıldı?
Çiğdem Sabancı, 30 yakın dostunu bu özel etkinlikte ağırladı.
Özcan Deniz'in konser ücreti ne kadar?
İddialara göre 30 kişilik özel kutlama için Özcan Deniz'e 5 milyon lira ödeme yapıldı.