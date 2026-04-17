TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; iş insanı Burak Özberk, geçtiğimiz günlerde 14 yıllık eşi Burçak Özberk'in kendisini iki basketbolcu ile aldattığını iddia ederek 100 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açmıştı.
Eşinin ihanetini, yazdığı günlük sayesinde öğrendiğini ileri süren Burak Özberk, eşinin günlüğünde kendisini Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ile aldattığını iddia etmişti. İddiaların hedefindeki Caner Erdeniz, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
"HUKUKİ SÜREÇTEYİZ"
Konuyla ilgili basın mensuplarına kısaca konuşan Erdeniz, "Ben aslında çok konuşmasam daha iyi... Hukuki bir süreç var, davamızı açtık. O yüzden çok da bir şey söylemeyeyim. İddiaların sahibine sorun. Kendisiyle arkadaşlık dışında hiçbir ilişkimiz yok. Eşim de bunu biliyor. O yüzden bizim tarafımızdan süreç devam ediyor" diyerek hakkındaki iddialara yanıt verdi.
MÜGE BOZ EŞİNİN ARKASINDA
Caner Erdeniz'in bu iddialar karşısında hukuki sürece başvurduğu öğrenilirken, ünlü oyuncu Müge Boz'un ise yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen eşi Caner Erdeniz'in arkasında durduğu ve kendisine destek verdiği ifade ediliyor. Taraflar arasındaki hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve mahkemeden çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
MERAK EDİLENLER
CANER ERDENİZ KİMDİR?
Basketbolcu Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 1,98 m boyundaki Caner, kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.
Caner Erdeniz'in Kariyeri
Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler'den ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü.
Caner Erdeniz, ünlü oyuncu Müge Boz ile evlidir. Bu evlilikten çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.