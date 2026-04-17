TAKVİM'den Aydın Hamza'nın haberine göre; iş insanı Burak Özberk, geçtiğimiz günlerde 14 yıllık eşi Burçak Özberk'in kendisini iki basketbolcu ile aldattığını iddia ederek 100 milyon lira tazminat talepli boşanma davası açmıştı.

Caner Erdeniz dava açtığını belirtti.

"HUKUKİ SÜREÇTEYİZ"

Konuyla ilgili basın mensuplarına kısaca konuşan Erdeniz, "Ben aslında çok konuşmasam daha iyi... Hukuki bir süreç var, davamızı açtık. O yüzden çok da bir şey söylemeyeyim. İddiaların sahibine sorun. Kendisiyle arkadaşlık dışında hiçbir ilişkimiz yok. Eşim de bunu biliyor. O yüzden bizim tarafımızdan süreç devam ediyor" diyerek hakkındaki iddialara yanıt verdi.