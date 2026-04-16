Survivor yarışması ile adını duyuran Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı, 2024 yılında sade bir törenle evlenmişti.
RİZE'DE SÜRPRİZ TÖREN
Sessiz sedasız gerçekleşen resmi nikahın ardından çift, bu kez dini nikah ile yeniden gündeme geldi. Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Bölükbaşı, şampiyonluğunun ardından aldığı evlilik kararıyla uzun süre konuşulmuştu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaevine giren çift, bu kez Rize'de düzenlenen törenle dikkat çekti.
KÖYÜNDE NİKAH KIYDI
İnandı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köyüme gitmişken, dedemin yapımında emeği olan camide nikah kıymak nasip oldu" ifadelerini kullandı.
KARELERE YOĞUN İLGİ
Çiftin dini nikahı, İyidere'de bulunan Adatepe Camii'nde, İlçe Müftüsü Erdoğan Dalkes tarafından kıyıldı. O anlara ait kareler kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
NE OLMUŞTU?
Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haziran ayında nişanlandığı Yiğit İnandı ile evlilik kararı almıştı. Çift, sade bir törenle nikah masasına otururken, Bölükbaşı o anları "Biz bir nikah yapıp geliyoruz" notuyla paylaşmıştı.