Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı dini nikah kıydı

Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı, sade bir şekilde organize edilen resmi nikahın ardından bu kez Rize’de dini nikah kıydı. “Köyüme gitmişken…” notuyla paylaşılan o kareler kısa sürede gündem oldu.

  • Survivor yarışmasının eski yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı, Rize'nin İyidere ilçesinde dini nikah kıydı.
  • Çiftin dini nikahı Adatepe Camii'nde İlçe Müftüsü Erdoğan Dalkes tarafından gerçekleştirildi.
  • Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı 2024 yılının eylül ayında resmi nikah ile evlenmişti.
  • Yiğit İnandı, dedesinin yapımında emeği olan camide nikah kıydıklarını sosyal medyadan duyurdu.
  • Çiftin dini nikah töreni sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Survivor yarışması ile adını duyuran Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı, 2024 yılında sade bir törenle evlenmişti.

RİZE'DE SÜRPRİZ TÖREN

Sessiz sedasız gerçekleşen resmi nikahın ardından çift, bu kez dini nikah ile yeniden gündeme geldi. Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Bölükbaşı, şampiyonluğunun ardından aldığı evlilik kararıyla uzun süre konuşulmuştu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaevine giren çift, bu kez Rize'de düzenlenen törenle dikkat çekti.

KÖYÜNDE NİKAH KIYDI

İnandı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köyüme gitmişken, dedemin yapımında emeği olan camide nikah kıymak nasip oldu" ifadelerini kullandı.

KARELERE YOĞUN İLGİ

Çiftin dini nikahı, İyidere'de bulunan Adatepe Camii'nde, İlçe Müftüsü Erdoğan Dalkes tarafından kıyıldı. O anlara ait kareler kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

NE OLMUŞTU?

Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz haziran ayında nişanlandığı Yiğit İnandı ile evlilik kararı almıştı. Çift, sade bir törenle nikah masasına otururken, Bölükbaşı o anları "Biz bir nikah yapıp geliyoruz" notuyla paylaşmıştı.

