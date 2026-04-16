Survivor yarışmasının eski yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı, Rize'nin İyidere ilçesinde dini nikah kıydı.

Çiftin dini nikahı Adatepe Camii'nde İlçe Müftüsü Erdoğan Dalkes tarafından gerçekleştirildi.

Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı 2024 yılının eylül ayında resmi nikah ile evlenmişti.

Yiğit İnandı, dedesinin yapımında emeği olan camide nikah kıydıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Çiftin dini nikah töreni sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Survivor yarışması ile adını duyuran Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı, 2024 yılında sade bir törenle evlenmişti.

Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı'nın resmi nikahından görüntüler / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. RİZE'DE SÜRPRİZ TÖREN Sessiz sedasız gerçekleşen resmi nikahın ardından çift, bu kez dini nikah ile yeniden gündeme geldi. Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Bölükbaşı, şampiyonluğunun ardından aldığı evlilik kararıyla uzun süre konuşulmuştu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaevine giren çift, bu kez Rize'de düzenlenen törenle dikkat çekti.