Son dönemin dikkat çeken oyuncularından İpek Filiz Yazıcı, bu kez projeleriyle değil kız kardeşiyle gündeme geldi.
"AYNI KİŞİ GİBİLER"
Güzel oyuncunun kız kardeşi Duru Yazıcı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Duru Yazıcı'nın güzelliği ve ablasına olan benzerliği sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar "aynı kişi gibiler", "resmen kopyası" ve "genetik şov" gibi yorumlar yaptı.
"BU HAYATTAKİ EN BÜYÜK ŞANSIM"
Öte yandan İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz günlerde kardeşinin doğum günü için yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. Kardeşiyle birlikte verdiği pozları paylaşan oyuncu, "Bu hayattaki en büyük şansım, yol arkadaşım, benim küçük bebeğim. İyi ki doğmuşsun, iyi ki" ifadelerini kullandı.
BENZERLİKLERİ GÜNDEM OLDU
Abla ve kardeşin pozları kısa sürede yoğun ilgi görürken, benzerlikleri sosyal medyada uzun süre konuşuldu.
İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?
6 Ekim 2001'de İstanbul'da doğan İpek Filiz Yazıcı, aslen Trabzon Of'ludur. Oyunculuğa 2016 yılında "Babam ve Ailesi" dizisiyle adım atan Yazıcı, "Kayıtdışı" ve "Elimi Bırakma" gibi projelerde yer aldı. Asıl çıkışını ise "Aşk 101" dizisindeki başrolüyle yaptı. Ayrıca çeşitli markalarla reklam çalışmaları da bulunmaktadır.