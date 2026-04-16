Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in oğlu Kurt Efe 4 yaşında!

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer’in gözlerden uzak büyüttükleri oğulları Kurt Efe dün 4 yaşına girdi. 2016 yılında Paris’te hayatlarını birleştiren ve örnek evlilikleriyle dikkat çeken Tatlıtuğ çifti, 15 Nisan 2022 tarihinde kucaklarına aldıkları çocukları Kurt Efe’nin yeni yaşını özel bir organizasyonla kutladı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe 4 yaşında!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe, 15 Nisan'da 4 yaşına girdi.
  • Doğum günü partisi Star Wars temasıyla düzenlendi ve konsept süslemeler ile özel tasarım pasta hazırlandı.
  • Kurt Efe'nin babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliği sosyal medyada yorum yapan takipçiler tarafından dikkat çekildi.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında Paris'te evlendi ve aile hayatlarını magazin basınından uzak tutuyor.
  • Partiye katılan konuklar doğum günü karelerini sosyal medyada paylaştı ve büyük ilgi gördü.

Her adımları magazin dünyasında yakından takip edilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları için oldukça özenli bir doğum günü hazırladı. Star Wars temasıyla süslenen partide, konsept süslemelerden özel tasarım pastaya kadar her detay titizlikle seçildi.

Minik Kurt Efe'nin neşeli anları ve ailesiyle verdiği mutlu pozlar, sosyal medyada hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

BABASINA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Doğduğu günden bu yana sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi odağı olan Kurt Efe, her geçen gün babası Kıvanç Tatlıtuğ'a olan benzerliğiyle şaşırtmaya devam ediyor. Takipçileri, paylaşılan fotoğrafların altına "Babasının minyatürü", "Kıvanç Tatlıtuğ'un kopyası olmuş" şeklinde çok sayıda yorum yaparak minik Kurt Efe'nin yeni yaşını kutladı.

GÖZLERDEN UZAK AMA SAĞLAM BİR AŞK

Aşklarını ve aile hayatlarını mümkün olduğunca magazin basınından uzak tutmaya gayret eden çift, Kurt Efe'nin büyüme sürecini de oldukça kontrollü bir şekilde paylaşıyor. 2016'daki nikahlarından bu yana magazin dünyasının "örnek çifti" olarak gösterilen Tatlıtuğ ve Dizer, 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte kurdukları düzenle de hayranlık uyandırmayı sürdürüyor.

Ailece verdikleri mutluluk pozlarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran çift, bu özel günü sosyal medyada paylaşmasalar da partiye katılan konuklar doğum gününe ait kareleri yayınladı ve Kurt Efe'nin yeni yaş kutlaması büyük ilgi gördü.

MERAK EDİLENLER

Kurt Efe Tatlıtuğ ne zaman doğdu?

Kurt Efe, 15 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Kurt Efe kaç yaşına girdi?

Kurt Efe, 15 Nisan 2026 itibarıyla 4 yaşına basmıştır.

Doğum günü partisi hangi temadaydı?

Doğum günü partisi, Star Wars temasıyla düzenlenmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ne zaman evlendi?

Çift, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştur.

