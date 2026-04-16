Her adımları magazin dünyasında yakından takip edilen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, oğulları için oldukça özenli bir doğum günü hazırladı. Star Wars temasıyla süslenen partide, konsept süslemelerden özel tasarım pastaya kadar her detay titizlikle seçildi.
Minik Kurt Efe'nin neşeli anları ve ailesiyle verdiği mutlu pozlar, sosyal medyada hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
BABASINA BENZERLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Doğduğu günden bu yana sevimliliğiyle sosyal medyada ilgi odağı olan Kurt Efe, her geçen gün babası Kıvanç Tatlıtuğ'a olan benzerliğiyle şaşırtmaya devam ediyor. Takipçileri, paylaşılan fotoğrafların altına "Babasının minyatürü", "Kıvanç Tatlıtuğ'un kopyası olmuş" şeklinde çok sayıda yorum yaparak minik Kurt Efe'nin yeni yaşını kutladı.
GÖZLERDEN UZAK AMA SAĞLAM BİR AŞK
Aşklarını ve aile hayatlarını mümkün olduğunca magazin basınından uzak tutmaya gayret eden çift, Kurt Efe'nin büyüme sürecini de oldukça kontrollü bir şekilde paylaşıyor. 2016'daki nikahlarından bu yana magazin dünyasının "örnek çifti" olarak gösterilen Tatlıtuğ ve Dizer, 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte kurdukları düzenle de hayranlık uyandırmayı sürdürüyor.
Ailece verdikleri mutluluk pozlarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran çift, bu özel günü sosyal medyada paylaşmasalar da partiye katılan konuklar doğum gününe ait kareleri yayınladı ve Kurt Efe'nin yeni yaş kutlaması büyük ilgi gördü.
Kurt Efe Tatlıtuğ ne zaman doğdu?
Kurt Efe, 15 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ne zaman evlendi?
Çift, 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturmuştur.