4 yıllık büyük aşkta mutlu son! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu gelin oluyor...

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Zehra Çilingiroğlu, özel hayatında yeni bir döneme adım atıyor. Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki kızı Zehra Çilingiroğlu, dört yıldır aşk yaşadığı Mürsel Kaya’dan ile evlilik teklifi aldı.

4 yıllık büyük aşkta mutlu son! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu gelin oluyor...
  • Zehra Çilingiroğlu, iş insanı sevgilisi Mürsel Kaya'dan evlilik teklifi aldı.
  • Çiftin düğün tarihi ve mekanına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak hazırlık sürecinin başladığı belirtiliyor.
  • Evlilik haberi sosyal medyada gündem oldu ve takipçilerden tebrik mesajları geldi.
  • Zehra Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızıdır ve 1998 doğumludur.
  • Çift, İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin doğum gününde ilk kez birlikte görüntülenmişti.

Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Mürsel Kaya'dan beklediği evlilik teklifini aldı. Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, oldukça romantik bir ortamda gerçekleşen teklif anında Çilingiroğlu, mutluluğunu yakın dostlarıyla paylaştı.

Zehra Çilingiroğlu (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Çiftin evlilik yolundaki bu ilk adımı, sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Henüz düğün tarihi veya mekanına dair resmi bir açıklama yapılmasa da hazırlık sürecinin başladığı kulislerde konuşuluyor.

Zehra Çilingiroğlu özel hayatıyla ilgili sessizliğini sürdürüyor.

SOSYAL MEDYADA KUTLAMA MESAJLARI YAĞDI

Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik haberi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Hayranları ve takipçileri, genç çifte tebrik mesajları yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları:

  • "Zehra gerçekten çok zarif bir genç kadın, Mürsel Bey ile çok yakışıyorlar. Mutluluklar dilerim!"
  • "Dört yıl sabırla süren güzel bir ilişki. Sonunda evliliğe dönüşmesine çok sevindim."
  • "Daha dün Zehra bebekti. Gelinlikle görmek çok heyecan verici olacak."
  • "Zehra her zaman kendi tarzını koruyan biri, eminim düğünü de çok şık ve sade olacaktır."

4 yıllık büyük aşkta mutlu son! Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu gelin oluyor...-4

Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya çiftinin, önümüzdeki günlerde düğün süreciyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızlarının bu mutlu kararına nasıl destek vereceği ise şimdiden magazin dünyasının en çok konuştuğu konuların başında yer alıyor.

Zehra Çilingiroğlu ile Hülya Avşar.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

15 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızıdır. Eğitim hayatına önem veren Çilingiroğlu, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamlamış, öncesinde ise 2016-2017 yılları arasında Westminster Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu adında bir kardeşi bulunan Zehra; Emral Avşar, Gülümser Çilingiroğlu, Celal Avşar ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu gibi tanınmış isimlerin torunudur.

Yasemin Şefkatli, Zehra Çilingiroğlu, Mürsel Kaya ve İdo Tatlıses ikizlerin doğum gününde bir araya gelmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ: İKİZLERİN DOĞUM GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKTILAR

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya'yla ilk kez İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin doğum gününde objektif karşısına geçmişti.

