Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Mürsel Kaya'dan beklediği evlilik teklifini aldı. Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, oldukça romantik bir ortamda gerçekleşen teklif anında Çilingiroğlu, mutluluğunu yakın dostlarıyla paylaştı.
Çiftin evlilik yolundaki bu ilk adımı, sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Henüz düğün tarihi veya mekanına dair resmi bir açıklama yapılmasa da hazırlık sürecinin başladığı kulislerde konuşuluyor.
SOSYAL MEDYADA KUTLAMA MESAJLARI YAĞDI
Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik haberi sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Hayranları ve takipçileri, genç çifte tebrik mesajları yağdırdı.
Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya çiftinin, önümüzdeki günlerde düğün süreciyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızlarının bu mutlu kararına nasıl destek vereceği ise şimdiden magazin dünyasının en çok konuştuğu konuların başında yer alıyor.
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?
15 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızıdır. Eğitim hayatına önem veren Çilingiroğlu, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamlamış, öncesinde ise 2016-2017 yılları arasında Westminster Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Hüseyin Kaya Çilingiroğlu adında bir kardeşi bulunan Zehra; Emral Avşar, Gülümser Çilingiroğlu, Celal Avşar ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu gibi tanınmış isimlerin torunudur.
OLAYIN GEÇMİŞİ: İKİZLERİN DOĞUM GÜNÜNDE ORTAYA ÇIKTILAR
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya'yla ilk kez İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinin doğum gününde objektif karşısına geçmişti.
