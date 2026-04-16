Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile dünyaevine girmişti.
YEĞENİNE DÜŞKÜN
Evliliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz aylarda kızları Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu gelişmeyle birlikte Melisa Ural da ilk kez hala olmanın sevincini yaşadı. Yeğeni Lina'ya olan düşkünlüğüyle bilinen Ural, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
HALA BALI
Son olarak minik Lina ile yeni bir kare paylaşan Melisa Ural, gönderisine "Hala balı" notunu düşerek "Linamu" diye seslendi. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımda Ural'ın yine yeğeninin yüzünü göstermemesi dikkat çekti.
TEYZESİNİN KUCAĞINDAN İNMEDİ
Aile hayatına dair paylaşımlarıyla öne çıkan Ural, geçtiğimiz günlerde de Lina'nın teyzesinin kucağından inmediği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Ayna karşısında çekilen bu kare de sosyal medyada yoğun ilgi görmüştü.
1994 yılında İstanbul'da doğan Melisa Ural, 2025 itibarıyla 31 yaşındadır. Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı olan Melisa Ural, gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Eğitimini İngiltere'de London College of Communication'da tamamlayan Ural, medya ve iletişim alanında kendini geliştirdi.