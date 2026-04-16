Sevdiğim Sensin dizisinde iki sevgiliyi canlandıran Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in ekrandaki uyumu gerçek hayata taşındı.
SET ARKADAŞLIĞINDAN AŞKA
İkilinin set arkadaşlığının zamanla aşka dönüştüğü iddiaları magazin gündemine damga vurdu. Henüz yeni başladığı öne sürülen ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncuların, set dışında birlikte görüntü vermemek için özen gösterdiği konuşuluyor.
"ÇOK SEVİYORUM HELİN'İ"
Daha önce bir YouTube programına katılan Aytaç Şaşmaz, partneri hakkında "Helin muhteşem bir insan. Çok seviyorum Helin'i. Kalbi çok temiz, çok çalışkan ve disiplinli. Onunla partner olduğum için de beraber çalıştığım için de çok mutluyum, onu tanıdığım için de çok mutluyum. Beraber bir yol yürüdüğümüz için de çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
"ÇOK GÜZEL BİR YOL ARKADAŞLIĞI ETTİ"
Helin Kandemir ise Şaşmaz için, "Çok güzel bir kalbi var ve bana çok güzel bir yol arkadaşlığı etti" sözleriyle dikkat çekmişti.
YENGESİYLE TAKİPLEŞTİ
Helin Kandemir'in, Aytaç Şaşmaz'ın yengesi Hande Ünal ile sosyal medyada takipleşmesi de iddiaları güçlendiren detaylar arasında yer aldı. Öte yandan ikilinin birlikte verdikleri bir röportajda Kandemir, "Aytaç Bey çok iyi, harika. Çok memnunum kendisinden. Çok güzel oldu birbirimizi bulmamız" derken, Şaşmaz'ın "Çok şükür" yanıtı da dikkat çekti.
HELİN KANDEMİR KİMDİR?
Helin Kandemir kaç yaşında ve nereli?
➡2 Haziran 2004'te İstanbul'da doğan Helin Kandemir, genç yaşına rağmen dikkat çeken projelerde yer aldı.
Hangi projelerle tanındı?
➡Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan "İsimsizler" dizisiyle adım atan Kandemir, "Kız Kardeşler" filmindeki performansıyla Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?
Aytaç Şaşmaz nerede doğdu?
➡4 Aralık 1998'de İstanbul'da doğan oyuncu, gençlik ve romantik dizilerdeki rolleriyle tanındı.
Kariyerine nasıl başladı?
➡Üniversitede havacılık eğitimi alan Şaşmaz, daha sonra oyunculuğa yönelerek kamera önü eğitimleri aldı. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşidir.