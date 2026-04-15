Oyuncu Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasına 600 bin TL alacak davası açtı.

Elles, 2019-2022 yıllarında firmayla tek sezonluk sözleşme imzaladı ve iki katalog çekimi yaptı.

Fotoğrafların sadece toptancılar için kullanılması gerekirken firmanın araç ve mağazalarında izinsiz kullandığı iddia edildi.

İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti ve duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.

Elles, maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek haklarına tecavüzün tespit edilmesini talep etti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasıyla anlaşmazlığa düştü.

Wilma Elles, tek sezonluk toptancılar için çekilen fotoğraflarının, izinsiz şekilde firmanın mağazasında kullanıldığı, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle firmaya 600 bin TL alacak davası açtı.