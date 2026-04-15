Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasıyla anlaşmazlığa düştü.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Wilma Elles, tek sezonluk toptancılar için çekilen fotoğraflarının, izinsiz şekilde firmanın mağazasında kullanıldığı, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle firmaya 600 bin TL alacak davası açtı.
Elles, bir mobilya firmasıyla 2019-2022 yıllarında tek sezonluk sözleşme imzaladı. Buna göre iki ayrı katalog çekiminden sonra fotoğrafların sadece belli başlı yerlerde paylaşılması için taraflar anlaşma sağladı. Firmanın iddiaya göre sözleşmenin dışına çıkması üzerine Elles mahkemenin yolunu tutarak davacı oldu.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI
İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne başvuran oyuncu dilekçesinde, firmayla iki sezonluk katalog çekimi yaptıklarını, fotoğrafların sadece toptancılar için servis edilen katalogda kullanılacağını belirtti.
DAVA KABUL EDİLDİ
Davalı mobilya şirketinin izni olmaksızın haksız ve hukuka aykırı suretle, fotoğraflarını kendi araç ve mağazalarında hala kullandığını dile getirdi. Maddi ve manevi zarara uğradığını dilekçesinde ifade eden Elles, haklarına tecavüzün tespit edilmesiyle 600 bin TL alacak davası açtı.
İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.
MERAK EDİLENLER
