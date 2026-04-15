Wilma Elles'ten mobilya devine 600 bin TL'lik dava!

Ünlü oyuncu Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasıyla yaşadığı hukuk mücadelesiyle gündeme geldi. 2019-2022 yılları arasında yapılan sözleşmenin dışına çıkıldığı iddiasıyla soluğu mahkemede alan Elles, 600 bin TL'lik tazminat talebiyle dikkatleri üzerine çekti.

  • Oyuncu Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasına 600 bin TL alacak davası açtı.
  • Elles, 2019-2022 yıllarında firmayla tek sezonluk sözleşme imzaladı ve iki katalog çekimi yaptı.
  • Fotoğrafların sadece toptancılar için kullanılması gerekirken firmanın araç ve mağazalarında izinsiz kullandığı iddia edildi.
  • İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti ve duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.
  • Elles, maddi ve manevi zarara uğradığını belirterek haklarına tecavüzün tespit edilmesini talep etti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Wilma Elles, reklam yüzü olduğu mobilya firmasıyla anlaşmazlığa düştü.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Wilma Elles, tek sezonluk toptancılar için çekilen fotoğraflarının, izinsiz şekilde firmanın mağazasında kullanıldığı, bu nedenle maddi ve manevi zarara uğradığı gerekçesiyle firmaya 600 bin TL alacak davası açtı.

Elles, bir mobilya firmasıyla 2019-2022 yıllarında tek sezonluk sözleşme imzaladı. Buna göre iki ayrı katalog çekiminden sonra fotoğrafların sadece belli başlı yerlerde paylaşılması için taraflar anlaşma sağladı. Firmanın iddiaya göre sözleşmenin dışına çıkması üzerine Elles mahkemenin yolunu tutarak davacı oldu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne başvuran oyuncu dilekçesinde, firmayla iki sezonluk katalog çekimi yaptıklarını, fotoğrafların sadece toptancılar için servis edilen katalogda kullanılacağını belirtti.

DAVA KABUL EDİLDİ

Davalı mobilya şirketinin izni olmaksızın haksız ve hukuka aykırı suretle, fotoğraflarını kendi araç ve mağazalarında hala kullandığını dile getirdi. Maddi ve manevi zarara uğradığını dilekçesinde ifade eden Elles, haklarına tecavüzün tespit edilmesiyle 600 bin TL alacak davası açtı.

İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi davayı kabul etti. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

MERAK EDİLENLER

Wilma Elles neden davacı oldu?

Mobilya firmasının, çekilen fotoğrafları sözleşme dışı alanlarda izinsiz kullanması nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradığını belirtti.

Dava hangi mahkemede görülüyor?

İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava kabul edildi.

Sözleşmenin kapsamı neydi?

İddiaya göre; iki ayrı katalog çekimi yapılması ve fotoğrafların sadece toptancılar için kullanılması üzerine anlaşılmıştı.

