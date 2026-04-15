AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, konser görüntülerine sosyal medyadan 'Siz havlamanıza devam edin, biz sizi daha çok zıplatacağız' diyerek tepki gösterdi.

Daha önce narkotik soruşturmasından tutuklanan Lvbel C5 konseri sırasında bir grup milli irade düşmanının "Zıplamayan Tayyipçi" şeklinde provokatörlük yapması ve sanatçının bu sloganlara "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek karşılık vermesi büyük tepki çekti.

PROVOKASYON DESTEKÇİSİ LVBEL C5

Söz konusu skandal görüntüler kısa sürede yayılırken, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve seçmenlerine yönelik açık bir saygısızlık" olarak değerlendirildi. Tepkilerin odağında ise sanatçının yapılan provokasyonu desteklemesi oldu.