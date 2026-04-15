Lvbel C5'ten "Zıplamayan Tayyipçi" provokasyonu! AK Parti'den sert tepki: "Siz havlamanıza devam edin"

Daha önce narkotik soruşturmasından tutuklanan, havlamayı "sanat" olarak pazarlamaya kalkan Lvbel C5 mahlaslı Süleyman Burak Bodur'un İstanbul konserinde skandal görüntüler kayda geçti. Bir grup milli irade düşmanının "Zıplamayan Tayyipçi" sloganına Lvbel C5, “Zıplamayan kalmasın” diyerek çanak tuttu. AK Parti'den maksatlı provokatörlüğe sert tepki geldi. Lvbel C5'in "Hav hav" şarkısına atıfta bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız” dedi.

Lvbel C5'ten "Zıplamayan Tayyipçi" provokasyonu! AK Parti'den sert tepki: "Siz havlamanıza devam edin"
  • Lvbel C5 mahlasıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un Bodrum konserinde izleyiciler 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganı attı, sanatçı 'Zıplamayan kalmasın İstanbul' diyerek karşılık verdi.
  • AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, konser görüntülerine sosyal medyadan 'Siz havlamanıza devam edin, biz sizi daha çok zıplatacağız' diyerek tepki gösterdi.
  • Sosyal medya kullanıcıları olayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçmenlerine yönelik saygısızlık olarak değerlendirdi.
  • Sanatçının yapılan provokasyonu desteklemesi tepkilerin odak noktası oldu.

İstanbul'da sahne alan Lvbel C5 mahlasıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un Bodrum konserinde yaşananlara AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş sert tepki gösterdi.

LvbelC5'in söz konusu konserden görüntüsü

SEYİRCİDEN ÇİRKİN PROVOKATÖRLÜK

Daha önce narkotik soruşturmasından tutuklanan Lvbel C5 konseri sırasında bir grup milli irade düşmanının "Zıplamayan Tayyipçi" şeklinde provokatörlük yapması ve sanatçının bu sloganlara "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek karşılık vermesi büyük tepki çekti.

Şarkıcı Lvbel C5 "Zıplamayan Tayyipçi'' sloganlarına eşlik etti!

Lvbel C5'ten "Zıplamayan Tayyipçi" provokasyonu! AK Parti'den sert tepki: "Siz havlamanıza devam edin"-3

PROVOKASYON DESTEKÇİSİ LVBEL C5

Söz konusu skandal görüntüler kısa sürede yayılırken, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve seçmenlerine yönelik açık bir saygısızlık" olarak değerlendirildi. Tepkilerin odağında ise sanatçının yapılan provokasyonu desteklemesi oldu.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in sosyal medya paylaşımı

"SİZİ DAHA ÇOK ZIPLATACAĞIZ"

Lvbel C5'in "Hav hav" şarkısına atıfta bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert çıkışta bulundu. İbiş paylaşımında, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

