İstanbul'da sahne alan Lvbel C5 mahlasıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un Bodrum konserinde yaşananlara AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş sert tepki gösterdi.
SEYİRCİDEN ÇİRKİN PROVOKATÖRLÜK
Daha önce narkotik soruşturmasından tutuklanan Lvbel C5 konseri sırasında bir grup milli irade düşmanının "Zıplamayan Tayyipçi" şeklinde provokatörlük yapması ve sanatçının bu sloganlara "Zıplamayan kalmasın İstanbul" diyerek karşılık vermesi büyük tepki çekti.
PROVOKASYON DESTEKÇİSİ LVBEL C5
Söz konusu skandal görüntüler kısa sürede yayılırken, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve seçmenlerine yönelik açık bir saygısızlık" olarak değerlendirildi. Tepkilerin odağında ise sanatçının yapılan provokasyonu desteklemesi oldu.
"SİZİ DAHA ÇOK ZIPLATACAĞIZ"
Lvbel C5'in "Hav hav" şarkısına atıfta bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert çıkışta bulundu. İbiş paylaşımında, "Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.