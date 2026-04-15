Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlandı! Törenden eğlenceli görüntüler

Beşiktaş’ta forma giyen Cengiz Ünder, uzun süredir aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile evlilik yolunda ilk resmi adımı attı. Sade bir törenle nişanlanan çifti, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü gibi isimler yalnız bırakmadı.

  • Beşiktaş'ın futbolcusu Cengiz Ünder ile sosyal medya fenomenu Bilge Yenigül dün akşam düzenlenen törenle nişanlandı.
  • Nişan törenine Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü katıldı.
  • Çift, nişan töreninden paylaştıkları fotoğraflarla binlerce tebrik mesajı aldı.
  • Törende Cengiz Ünder'in Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun ile karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan 28 yaşındaki Cengiz Ünder ve fenomen Bilge Yenigül, dün akşam düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gecede, ünlü çiftin mutluluğuna Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü gibi isimler de ortak oldu. Çift, bu özel günlerinden paylaşılan fotoğraflarla hayranlarından binlerce tebrik mesajı aldı.

NİŞAN TÖRENİNDE "TOPAL" KEYFİ

Törenin en dikkat çekici ve eğlenceli anları ise dans pistinde yaşandı. Çift ve davetliler, sevilen "Topal" şarkısı eşliğinde keyifli dakikalar geçirirken, Cengiz Ünder ve Mert Hakan Yandaş'ın karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünder'in Cenk Tosun ile karşılıklı oynadığı roman havası da kısa sürede trend listesine girdi.

Mutlulukları gözlerinden okunan ikili, gecenin her anını ölümsüzleştirdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'ün nişan kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu:

  • "Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül çok yakışıyorlar, bir ömür boyu mutluluklar!"
  • "Mert Hakan Yandaş ile Cengiz Ünder'in karşılıklı oynaması gecenin en iyi anı, çok eğlendiler."
  • "Saha dışındaki bu samimiyetlerini görmek harika, darısı düğünlerine!"
  • "Sade ve şık bir nişan olmuş"

MERAK EDİLENLER

Cengiz Ünder kiminle nişanlandı?

Cengiz Ünder, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile nişanlandı.

Nişan törenine hangi futbolcular katıldı?

Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü törene katılan isimler arasındaydı.

Çift sosyal medyadan paylaşım yaptı mı?

Evet, Ünder ve Yenigül, nişan töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

