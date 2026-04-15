Sezon başında Beşiktaş kadrosuna katılan 28 yaşındaki Cengiz Ünder ve fenomen Bilge Yenigül, dün akşam düzenlenen nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attı.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Gecede, ünlü çiftin mutluluğuna Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü gibi isimler de ortak oldu. Çift, bu özel günlerinden paylaşılan fotoğraflarla hayranlarından binlerce tebrik mesajı aldı.
NİŞAN TÖRENİNDE "TOPAL" KEYFİ
Törenin en dikkat çekici ve eğlenceli anları ise dans pistinde yaşandı. Çift ve davetliler, sevilen "Topal" şarkısı eşliğinde keyifli dakikalar geçirirken, Cengiz Ünder ve Mert Hakan Yandaş'ın karşılıklı oynadığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünder'in Cenk Tosun ile karşılıklı oynadığı roman havası da kısa sürede trend listesine girdi.
Mutlulukları gözlerinden okunan ikili, gecenin her anını ölümsüzleştirdi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU
Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül'ün nişan kareleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu:
MERAK EDİLENLER
Cengiz Ünder kiminle nişanlandı?
Cengiz Ünder, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül ile nişanlandı.
Nişan törenine hangi futbolcular katıldı?
Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü törene katılan isimler arasındaydı.
Çift sosyal medyadan paylaşım yaptı mı?
Evet, Ünder ve Yenigül, nişan töreninden kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Mobilya devine 600 bin TL'lik dava!
Ege Kökenli’den kızıyla duygusal paylaşım