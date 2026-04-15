Türk televizyonunun en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Erdal Kömürcü karakteriyle tanınan Sefa Zengin, AK Parti'nin TBMM'de düzenlediği AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
AK PARTİLİ YETKİLİLERLE BİR ARADA
Aynı zamanda "Yeraltı" dizisiyle de yeniden gündeme gelen Zengin, toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve çeşitli AK Parti yetkilileriyle bir araya geldi.
"ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR DUYGUYMUŞ"
Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in davetlisi olarak katıldığını belirten Zengin, şu ifadeleri kullandı:
Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara'ya gelmek istedim. Çünkü Ankara'yı çok severim. Şu an için çok sevilen bir dizideyiz. Ben de galiba o dizinin sevilen biri oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici.