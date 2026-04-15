CANLI YAYIN
Geri

Kurtlar Vadisi’nde Erdal Kömürcü karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katıldı. Ankara ziyaretinde bakanlar ve parti yetkilileriyle bir araya gelen oyuncu, ilk kez böyle bir atmosferi deneyimlediğini dile getirdi. Zengin, "Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş" şeklinde ifade etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kurtlar Vadisi'nde ‘Erdal Kömürcü’ karakteriyle tanınan Sefa Zengin AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı: "Heyecan verici bir duyguymuş"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Kurtlar Vadisi dizisinde Erdal Kömürcü karakterini canlandıran oyuncu Sefa Zengin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
  • Zengin, toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi.
  • Oyuncu, toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in davetlisi olarak katıldığını belirtti.
  • Zengin, Yeraltı dizisiyle de yeniden gündeme geldi.

Türk televizyonunun en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Erdal Kömürcü karakteriyle tanınan Sefa Zengin, AK Parti'nin TBMM'de düzenlediği AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Ünlü oyuncu Sefa Zengin AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı / Fotoğraf İHA'dan alınmıştır.

AK PARTİLİ YETKİLİLERLE BİR ARADA

Aynı zamanda "Yeraltı" dizisiyle de yeniden gündeme gelen Zengin, toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve çeşitli AK Parti yetkilileriyle bir araya geldi.

Sefa Zengin / Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır.

"ÇOK HEYECAN VERİCİ BİR DUYGUYMUŞ"

Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in davetlisi olarak katıldığını belirten Zengin, şu ifadeleri kullandı:

Burada olmak çok heyecan verici bir duyguymuş, ilk kez böyle bir şeyi tadıyorum. İlk kez 1-2 günlük bir boşluk buldum. Bu boşluğu da bulur bulmaz Ankara'ya gelmek istedim. Çünkü Ankara'yı çok severim. Şu an için çok sevilen bir dizideyiz. Ben de galiba o dizinin sevilen biri oldum. Bu ilgiye mazhar olmak kıymetli. Burada sizlerle beraber de olmak heyecan verici, sizlerle beraber olmak keyif verici.

Ertem Eğilmez "Evlenme" demişti, o nikah masasına oturdu: İşte Sevda Aktolga’nın o meşhur resti!
SONRAKİ HABER

Yeşilçam'ın asi yıldızı: Kariyerini değiştiren o rest

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler