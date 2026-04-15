Selin Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı! İpek Toplusoy'un 10 yaşındaki kızına vedası yürek dağladı

Merhum iş insanı Süleyman Toplusoy ile İpek Toplusoy’un kanserle mücadele eden kızları Selin Toplusoy, 10 yaşında hayatını kaybetti. Selin Toplusoy, bugün ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Selin Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı! İpek Toplusoy'un 10 yaşındaki kızına vedası yürek dağladı
  • 10 yaşındaki Selin Toplusoy, yaklaşık iki yıl süren kanser mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
  • Cenaze namazı 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılındı.
  • Anne İpek Toplusoy cenaze töreni sırasında baygınlık geçirdi.
  • Roman Tekstil'in kurucu ortaklarından Toplusoy ailesi, Selin'in babası Süleyman Toplusoy'un 2020 yılında kalp krizinden vefatının ardından ikinci büyük kaybını yaşadı.

Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden küçük Selin'in vefatı, ailesini ve tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu. 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Fotoğraflar: Sosyal medya

10 yaşındaki evladını son yolculuğuna uğurlayan acılı anne İpek Toplusoy, cenaze töreni sırasında yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle baygınlık geçirdi.

Toplusoy ailesinin acı günü: 10 yaşındaki Selin Toplusoy hayatını kaybetti

Ailenin yayınladığı vefat mesajında, taziye ve başsağlığı dileklerini ikindi namazının ardından Adile Sultan Borsa'da kabul edeceği bildirildi.

AİLE İKİNCİ KEZ YIKILDI

Roman Tekstil'in kurucu ortakları olan Toplusoy ailesi, bu kayıpla ikinci büyük sarsıntısını yaşadı. Selin'in babası Süleyman Toplusoy, 2020 yılında kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.

