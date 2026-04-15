Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden küçük Selin'in vefatı, ailesini ve tüm sevenlerini gözyaşlarına boğdu. 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
10 yaşındaki evladını son yolculuğuna uğurlayan acılı anne İpek Toplusoy, cenaze töreni sırasında yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle baygınlık geçirdi.
Ailenin yayınladığı vefat mesajında, taziye ve başsağlığı dileklerini ikindi namazının ardından Adile Sultan Borsa'da kabul edeceği bildirildi.
AİLE İKİNCİ KEZ YIKILDI
Roman Tekstil'in kurucu ortakları olan Toplusoy ailesi, bu kayıpla ikinci büyük sarsıntısını yaşadı. Selin'in babası Süleyman Toplusoy, 2020 yılında kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.