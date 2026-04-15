Deha Bilimlier'den Bostancı'da dev sürpriz: Kızlarıyla sahne aldı!

Şarkıcı Deha Bilimlier, geçtiğimiz akşam Bostancı’da verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansıyla alkış toplayan Bilimlier, gecenin sürprizini kızlarını sahneye davet ederek yaptı. Enerjinin bir an olsun düşmediği konserde, ünlü şarkıcının yeni projelerine dair ipuçları da geldi.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Şarkıcı Deha Bilimlier, geçtiğimiz akşam Bostancı'da sahne aldı. Gecede sürprizlere de yer veren Bilimlier, sahneye kızlarını da konuk etti.

"Türk kültürünü öne çıkararak özel bir dans ekibi kurdum" diyen Bilimlier, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem Karadeniz hem de Doğu kültürünü birleştiren figürler ortaya çıkarttık. Belki bu dans ekibiyle dünyayı açılabiliriz"

YAZ İÇİN COVER SÜRPRİZİ

Konserinde enerjisini yüksek tutan Deha Bilimlier, dinleyicilerine yaz ayları için büyük bir sürprizin de müjdesini verdi. Bilimlier, yaz ayları için dinleyicilere bir cover sürprizinin olacağını açıkladı.

MERAK EDİLENLER

Deha Bilimlier konseri nerede gerçekleşti?

Konser, geçtiğimiz akşam Bostancı'da gerçekleşti.

Dans ekibinin özelliği nedir?

Karadeniz ve Doğu kültürünü birleştiren özgün figürlerden oluşuyor.

Yaz için bir sürprizi var mı?

Evet, hayranları için hazırladığı bir cover çalışmasını yaz aylarında yayınlayacak.

