Poyraz Karayel, Kuruluş Osman ve Tatar Ramazan gibi birçok başarılı projede rol alan ve geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan'ın sosyal medya paylaşımı / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır. "İKİNİZSİZ BİR HAYAT ÇOK RENKSİZ" Eşinin ani kaybıyla büyük bir acı yaşayan Hicran Akın Arslan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yürekleri dağladı. Arslan ile birlikte geçirdikleri anlardan oluşan bir videoyu yayınlayan Akın, "Bu açık hava tımarhanesinde ikinizsiz bir hayat çok renksiz ve kederli" notunu düştü.