Poyraz Karayel, Kuruluş Osman ve Tatar Ramazan gibi birçok başarılı projede rol alan ve geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
"İKİNİZSİZ BİR HAYAT ÇOK RENKSİZ"
Eşinin ani kaybıyla büyük bir acı yaşayan Hicran Akın Arslan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yürekleri dağladı. Arslan ile birlikte geçirdikleri anlardan oluşan bir videoyu yayınlayan Akın, "Bu açık hava tımarhanesinde ikinizsiz bir hayat çok renksiz ve kederli" notunu düştü.
"NE DESEM KEDERİME DENK DEĞİL"
Ünlü oyuncu Kanbolat'ın kaybının hemen ardından yaptığı bir başka paylaşımda ise duygularını, "Sırça köşkümün koca şahini, sevgisi pek, coşkusu derya deniz sevgilim… Ne desem kederime denk değil. Zaman geçer, hakikat kalır. Bu dünyadan bir Kanbolat geçti… İyi ki can parem. Göçtüğüne değsin kocam" sözleriyle ifade etti.
HİKAYE YARIM KALDI
2021 yılında evlenen çiftin hikayesi, Arslan'ın vefatıyla yarım kalırken, geride derin bir özlem ve unutulmayacak anılar bıraktı. Sanat dünyası ise usta oyuncunun ardından duyduğu üzüntüyü dile getirmeye devam ediyor.
Şubat ayında Beyoğlu'ndaki evinde gece saatlerinde fenalaşan Arslan için eşi Hicran Akın Arslan hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi evde yapılan oyuncu, ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kanbolat Görkem Arslan, 12 Şubat 2026 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından birçok ismin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.