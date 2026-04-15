Geçtiğimiz aylarda anne olan ünlü oyuncu Ege Kökenli, kızıyla yeni karelerini paylaştı. Daha önce yaşadığı büyük kaybın ardından gelen mutluluk, takipçilerini duygulandırdı. Ünlü oyuncunun “Çocuklarla arka bahçede” notu dikkat çekti.

Yeni anne Ege Kökenli’den duygulandıran paylaşım: Kızıyla ilk bahçe pozları
  • Oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz ay dünyaya gelen kızıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
  • Kökenli, 21 Mayıs 2025'te hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybetmişti.
  • Oyuncu 2022 yılında Lior Ahituv ile evlendi.
  • Paylaşıma Nilperi Şahinkaya, İrem Helvacıoğlu, Rojda Demirer ve Cansel Elçin gibi ünlü isimler yorum yaptı.
  • Kökenli, bebeğinin yüzünü ve ismini henüz paylaşmadı.

2022 yılında Lior Ahituv ile dünyaevine giren oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz ay anne olmanın sevincini yaşamıştı.

YENİ BEBEK HABERİ

Uzun süredir hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemde olan oyuncu, bu kez kızıyla yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl büyük bir acı yaşayan Kökenli, 21 Mayıs 2025'te hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Bu zor sürecin ardından gelen yeni bebek haberi, hem oyuncu hem de hayranları için büyük bir mutluluk olmuştu.

"ÇOCUKLARLA ARKA BAHÇE"

Anne olduktan sonra sosyal medyada daha aktif olmaya başlayan Ege Kökenli, son olarak kızıyla birlikte çekilen yeni karelerini paylaştı. Henüz bebeğinin yüzünü ve ismini paylaşmayan oyuncu, gönderisine "Çocuklarla arka bahçede" notunu düştü.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BEĞENİ YAĞMURU

Bahçede güneşin tadını çıkaran anne ve kızın samimi anları kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşıma Nilperi Şahinkaya, İrem Helvacıoğlu, Rojda Demirer ve Cansel Elçin gibi birçok ünlü isimden yorum ve beğeni yağdı.

Hastane çıkışı baba-kız karesi

"SONUNDA KIZIMIZ EVİNDE"

Öte yandan "Yahşi Cazibe", "Çalıkuşu", "Güneşin Kızları", "Asla Vazgeçmem" ve "Kefaret" gibi projelerde rol alan oyuncu, hem kariyerindeki başarıları hem de özel hayatındaki bu yeni sayfayla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kökenli daha önce yaptığı paylaşımda, "Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki… Sonunda kızımız evimizde" sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirmişti.

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlandı! Törenden eğlenceli görüntüler
