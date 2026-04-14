Cansever’e destek gecesi! Ünlü isimler Şişli’de buluştu

Geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan sanatçı Cansever, sanatçı dostlarının düzenlediği anlamlı bir geceyle yalnız bırakılmadı. Şişli’deki bir restoranda düzenlenen destek gecesinde, müzik dünyasının dev isimleri bir araya gelerek zorlu tedavi sürecinden geçen Cansever’e moral verdi.

  • Lösemi tedavisi gören sanatçı Cansever için Şişli'de bir restoranda yardım gecesi düzenlendi.
  • Yıldız Tilbe, Zerrin Özer, Latif Doğan, Özgür Alter, Mine Koşan, Burak Bulut ve Murat Kurşun gecede Cansever'e destek verdi.
  • Cansever, Aralık 2025'te lösemi tedavisi gördüğünü açıklamıştı.
  • Yıldız Tilbe, Cansever'in hemen iyileşip aralarına dönmesini diledi.
  • Murat Kurşun, Cansever için destek gecesinde bulunduklarını belirtti.

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; ünlü isimler, önceki gece Şişli'deki bir restoranda geçtiğimiz haftalarda lösemi tedavisi geçiren Cansever'e yardım gecesinde buluştu.

Latif Doğan, Emine Doğan, Özgür Alter, Mine Koşan, Zerrin Özer, Burak Bulut, Yıldız Tilbe ve Murat Kurşun gibi isimler tedavi gören Cansever'i unutmadı.

Tilbe, "Hastalık çok zor bir şey... Benim de hayatım boyunca tansiyonum düşüktü. Şimdi 18-10 oluyor. Böyle hortlamış gibi geziyorum. Allah herkese şifa versin inşallah. Cansever de hemen iyileşsin ve aramıza dönsün" dedi.

"Mardinli Güzel Yarim", "Sevdana Gönül Verdim" gibi şarkılarıyla tanınan Murat Kurşun ise "Cansever ablam için buradayız" ifadelerini kullandı.

MERAK EDİLENLER

Cansever'in hastalığı nedir?

Cansever, Aralık 2025'te lösemi tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Destek gecesinde kimler vardı?

Yıldız Tilbe, Zerrin Özer, Latif Doğan, Mine Koşan ve Murat Kurşun gibi birçok ünlü isim katıldı.

