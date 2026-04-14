TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; ünlü isimler, önceki gece Şişli'deki bir restoranda geçtiğimiz haftalarda lösemi tedavisi geçiren Cansever'e yardım gecesinde buluştu.
Latif Doğan, Emine Doğan, Özgür Alter, Mine Koşan, Zerrin Özer, Burak Bulut, Yıldız Tilbe ve Murat Kurşun gibi isimler tedavi gören Cansever'i unutmadı.
Tilbe, "Hastalık çok zor bir şey... Benim de hayatım boyunca tansiyonum düşüktü. Şimdi 18-10 oluyor. Böyle hortlamış gibi geziyorum. Allah herkese şifa versin inşallah. Cansever de hemen iyileşsin ve aramıza dönsün" dedi.
"Mardinli Güzel Yarim", "Sevdana Gönül Verdim" gibi şarkılarıyla tanınan Murat Kurşun ise "Cansever ablam için buradayız" ifadelerini kullandı.
