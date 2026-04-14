Henüz hayatının baharında olan küçük Selin'in kaybı, yakın çevresinde büyük bir boşluk bırakırken, sanat ve magazin dünyasından da peş peşe taziye mesajları geldi. Ünlü oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üzüntümün tarifi yok" sözleriyle acısını dile getirirken, gözler Selin'in ölüm nedenine çevrildi. İşte yürek burkan kaybın detayları…

TOPLUSOY AİLESİ YASTA

Toplusoy ailesi, gelen acı haberle derin bir sarsıntı yaşadı. Giyim sektörünün tanınmış isimlerinden merhum Süleyman Toplusoy'un kızı, iş insanı Turgut Toplusoy'un yeğeni olan Selin Toplusoy'un henüz 10 yaşında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Küçük yaşta gelen bu kayıp, aileyi ve yakın çevresini yasa boğdu.

Oyuncu Eda Ece'nin sosyal medya paylaşımı.

EDA ECE'DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Oyuncu Eda Ece sosyal medya paylaşımında, "Üzüntümün tarifi yok dünya güzeli melek Selin Allah basta anneciğin İpek'e ve tüm ailesine sabırların en büyüğünü versin" ifadelerini kullandı.

SELİN TOPLUSOY NEDEN ÖLDÜ?

Selin Toplusoy'un bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği ve tedavi gördüğü belirtildi. Minik yaşına rağmen verdiği yaşam mücadelesiyle çevresindekilerin sevgisini kazanan Selin'in vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinde derin bir üzüntü yarattı. Roman Tekstil'in kurucu ailesi olarak bilinen Toplusoylar, bu acı kayıpla büyük bir yıkım yaşadı.

Süleyman ve İpek Toplusoy çiftinin kızı olan Selin'in, Zeynep ve Serra Toplusoy'un kardeşi olduğu öğrenildi. Aileye yakın isimler, Selin'in naif yapısı, güler yüzü ve çevresine yaydığı pozitif enerjiyle hatırlanacağını dile getirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Selin Toplusoy için 15 Nisan Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Ardından Çekmeköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Taziyelerin ise ikindi namazı sonrasında kabul edileceği bildirildi.

Toplusoy ailesinin yakın dostları ve iş dünyasından pek çok ismin cenazeye katılması beklenirken, küçük yaşta gelen bu kayıp cemiyet hayatında da büyük üzüntü yarattı. Selin'in vefatı, sevenlerinin yüreğinde derin bir iz bıraktı.

SÜLEYMAN TOPLUSOY KİMDİR?

Süleyman Toplusoy, 1960'lı yılların başında İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde dünyaya geldi. İş hayatına erken yaşlarda atılan Toplusoy, babası Durmuş Toplusoy'un vefatının ardından aile şirketinde aktif rol üstlenerek ticari faaliyetlerin içinde yer aldı.

İstanbul merkezli bir yaşam sürdüren Toplusoy, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra ailesiyle birlikte de tanınan bir isimdi. Süleyman Toplusoy'un 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.