Zerrin Özer'in Cansever gecesindeki görüntüsü / Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

MORAL GECESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir hem kameralardan hem de sahnelerden uzak kalan sanatçı, lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever için düzenlenen moral gecesinde ortaya çıktı. Gecede yürürken destek aldığı görülen Özer'in sahnede de oturarak şarkı söylemesi dikkatlerden kaçmadı. Sevenlerini duygulandıran bu görüntülerin ardından sanatçı, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.