Efsanevi şarkılarıyla hafızalara kazınan Zerrin Özer, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından ilk kez yeniden görüntülendi.
MORAL GECESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Bir süredir hem kameralardan hem de sahnelerden uzak kalan sanatçı, lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever için düzenlenen moral gecesinde ortaya çıktı. Gecede yürürken destek aldığı görülen Özer'in sahnede de oturarak şarkı söylemesi dikkatlerden kaçmadı. Sevenlerini duygulandıran bu görüntülerin ardından sanatçı, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"TEK BAŞIMA YÜRÜMEKTE ZORLANIYORUM"
Özer, yaşadığı rahatsızlığı şu sözlerle anlattı:
Beyincikte iki damar var; biri yüzde 70, diğeri yüzde 30 tıkalı. Bu durum dengemi etkiledi, tek başıma yürümekte zorlanıyorum.
HAYRANLARI İÇİN ANLAMLI GELİŞME
2023 yılında geçirdiği omurilik ameliyatının ardından sağlık sorunları yaşayan ve kaygı bozukluğu ile mücadele eden sanatçı, bir dönem Darülaceze'deki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren Özer'in yeniden sahneye çıkması, hayranları için anlamlı bir gelişme oldu.
SIK SORULAN SORULAR (S.S.S.)
Zerrin Özer kimdir?
➡Zerrin Özer, 4 Kasım 1957'de Ankara'da doğmuş Türk şarkıcıdır ve Türk pop ile arabesk müziğin önemli isimlerinden biridir.
Müzik kariyerine nasıl başladı?
➡1975 yılında katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olarak dikkat çekti ve 1976'da ilk plağını çıkardı.
Hangi şarkıyla büyük çıkış yakaladı?
➡Orhan Gencebay imzalı "Gönül" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı ve büyük bir çıkış yaptı.
Sağlık sürecinde neler yaşadı?
➡Geçirdiği ameliyatlar sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan sanatçı, bir dönem tekerlekli sandalye kullandı ve uzun süre fizik tedavi gördü.
