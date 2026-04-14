GEÇMİŞTEN NOTLAR: "BEĞENDİĞİNİZ ERKEĞİN GBT'SİNE BAKTIRIN"

Sanatçı, geçtiğimiz aylarda da iyi ve dürüst birini bulmak isteyenlere şu tavsiyede bulunmuştu: "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!"

GBT NEDİR?

GBT, "Genel Bilgi Toplama" sisteminin kısaltmasıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma tarafından kullanılan, kişilerin adli ve idari aranma durumlarını, yakalama kararlarını, gözaltı geçmişlerini ve yurt dışı yasağı gibi hukuki kısıtlamalarını içeren resmi bir veri tabanı sorgulama sistemidir.