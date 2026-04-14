Seda Sayan'ın yeni ilişki stratejisi: "Gardınızı alın"

Magazin dünyasının dobra ismi Seda Sayan, aşk acısı çekenler için uyguladığı yeni stratejisini paylaştı. İlişkilerde yapılan hataları bir bir sıralayan sanatçı, ayrılık anında depresyona girilmemesi gerektiğini vurgulayarak kadınlara "Gardınızı alın" çağrısında bulundu.

Sahne performansları kadar özel hayatına dair açıklamalarıyla da gündemden düşmeyen Seda Sayan, bir YouTube programında aldatılan veya terk edilen kadınlara seslendi. Depresyona girmenin yanlış olduğunu belirten Sayan, "Depresyon ne ki de bunu çıkardınız? 'Depresyona girdim' defolsun gitsin. 'Hadi hadi önümü tıkama' diyeceksin" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİYE GARDINIZI ALARAK GİRİN"

Sayan, kadınların ilişkiye başlarken daha temkinli olması gerektiğinin altını çizdi. Ünlü sanatçı, "Biraz da ilişkiye girerken şöyle bir gardınızı alın be. Her an her şey olabilir. Öyle girersen ilişkiye yataklık döşeklik olmazsın. Sizi kaybeden düşünsün, adam girsin depresyona onu kaybettiği için" diyerek kendi bakış açısını aktardı.

İLİŞKİDE "NEXT" STRATEJİSİ

Strateji

Uygulama Yöntemi

Depresyona Hayır

Üzüntü yerine "Next" diyerek hayatına devam et.

Öz Güven

Seni kaybedenin üzülmesini bekle, üzülen sen olma.

Hazırlıklı Ol

Her an her şey olabileceğini bil, gardını al.

SOSYAL MEDYADA "AYAKTA KALMA" TARTIŞMASI

Seda Sayan'ın bu açıklamaları, sosyal medyada ilişkilerde "ayakta kalma" üzerine yeni bir tartışma başlattı. Kullanıcılar, ünlü ismin "Next" mottosunu iki farklı kutba ayırarak yorumladı:

  • Destekleyenler: Bir grup kullanıcı, Sayan'ın bu yaklaşımını "Modern zamanın en iyi savunma mekanizması" olarak nitelendirerek, kadınların duygusal olarak güçlü durması gerektiğini savundu.
  • Eleştirenler: "Her ilişki 'next' denilerek geçilemez, duygular bu kadar basite indirgenmemeli" diyen diğer kitle ise yaşanan acının yaşanması gerektiğini ve bu tarzın duygusal soğukluk yaratabileceğini belirtti.
MERAK EDİLENLER

Seda Sayan ayrılık acısı çekenlere ne öneriyor?

Depresyona girmek yerine "Next" diyerek hayatın devam ettiğini kabullenmeyi öneriyor.

Sayan'a göre ilişkide en büyük hata nedir?

İlişkiye savunmasız başlamak ve ayrılık sonrası gereksiz yere depresyona girmektir.

Seda Sayan'ın "next" mottosu, magazin dünyasında duygusal kırılmalara karşı geliştirilen bir savunma mekanizması olarak öne çıkıyor. Sanatçının bu tarzı, izleyicileri arasında hem destek görüyor hem de ilişkilerin doğasına dair farklı yorumları beraberinde getiriyor. İlerleyen günlerde sosyal medyadaki bu "ayakta kalma" polemiğinin daha geniş yankılar bulması bekleniyor.

Seda Sayan’dan Şok Edici İtiraf: Erkeklere GBT Yaptırın!

GEÇMİŞTEN NOTLAR: "BEĞENDİĞİNİZ ERKEĞİN GBT'SİNE BAKTIRIN"

Sanatçı, geçtiğimiz aylarda da iyi ve dürüst birini bulmak isteyenlere şu tavsiyede bulunmuştu: "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!"

GBT NEDİR?

GBT, "Genel Bilgi Toplama" sisteminin kısaltmasıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma tarafından kullanılan, kişilerin adli ve idari aranma durumlarını, yakalama kararlarını, gözaltı geçmişlerini ve yurt dışı yasağı gibi hukuki kısıtlamalarını içeren resmi bir veri tabanı sorgulama sistemidir.

SEDA SAYAN'IN AŞK GEÇMİŞİ

Evlilikleri: Rıdvan Kılıç (1987), Sinan Engin (1990-1995), Soner Yapcacık (1998-1999), Tuncay Kıratlı (2000-2001), Gökhan Şükür (2004-2005), Onur Şan (2008-2010), Çağlar Ökten (2022-günümüz).

Çağlar Ökten Evliliği: Kendisinden 25 yaş küçük olan müzisyen Çağlar Ökten ile 2022 yılında evlenmiş ve bu evlilik büyük yankı uyandırmıştır.

Aralarındaki yaş farkından dolayı bir dönem tepkilerin odağında olan ikili, eleştirilere kulak tıkayıp mutlu evliliklerine kaldıkları yerden devam ederken sosyal medyada sık sık aşk pozları yayınlıyor.