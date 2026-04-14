CANLI YAYIN
Geri

Ajda Pekkan'ın ışıltılı ceketinin fiyatı ortaya çıktı: “Normal değil”

Süperstar Ajda Pekkan, İstanbul konserinde giydiği ceket ile magazin gündemini salladı. 1,5 ayda hazırlanan, taşları ve işçiliğiyle dikkat çeken ceket için modacısı "Normal bir ceket değil, para el işçiliğine veriliyor" diyerek 5 bin dolarlık etiketi savundu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Ajda Pekkan'ın İstanbul'daki konserinde giydiği ışıltılı ceketin fiyatı 5 bin dolar, toplam kombinin değeri ise 9 bin dolar olarak açıklandı.
  • Modacı Burcu Sedef, 1,5 ayda hazırlanan ceketin özel taşlar ve balenli vatkalarla el işçiliğiyle yapıldığını belirtti.
  • Ceketin fiyatı sosyal medyada tartışma yarattı ve kullanıcılar arasında maliyet ve sahne sanatı açısından farklı görüşler ortaya çıktı.
  • Ajda Pekkan'ın sahne kostümü tercihi, sahne sanatlarında kostüm harcamalarının yüksekliğini gündeme getirdi.

Önceki akşam İstanbul'da sahne alan Ajda Pekkan, tercih ettiği sahne kostümüyle yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Süperstar'ın konserinde giydiği ve ışıltısı sahneyi aydınlatan ceket, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Fotoğraflar: Sosyal medya

CEKET Mİ, SERVET Mİ?

Gel Konuşalım programında ortaya çıkan detaylara göre, bu dikkat çekici ceketin fiyatı yaklaşık 5 bin dolar olarak açıklandı. Toplam kombinin değerinin ise 9 bin doları bulduğu belirtildi.

"NORMAL BİR CEKET DEĞİL"

Programın ilerleyen dakikalarında Ece Erken, Pekkan'ın modacısı Burcu Sedef ile canlı yayında konuştu. Ceket hakkındaki detaylar ise su yüzüne çıktı. 1,5 ayda hazırlanan ceket için Pekkan'ın modacısı, "Para hem taşa hem işçiliğe veriliyor. O ceket normal bir ceket değil. Vatkalarında balenler var ve el işçiliği, çok zor yapıldı" diyerek fiyatın arkasındaki emeği ve malzemeyi savundu. Bu açıklama, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.

SOSYAL MEDYADAN "CEKET" POLEMİĞİ

Ajda Pekkan'ın 5 bin dolarlık ceketi, sosyal medyada iki farklı kutbun oluşmasına neden oldu. Kullanıcılar, ünlü sanatçının bu harcamasını şu şekilde yorumladı:

  • Maliyet Odaklılar: "Bir cekete 5 bin dolar vermek akıl karı değil! İşçilik de olsa bu kadar fiyat verilmez"
  • Sanat Odaklılar: "Ajda Pekkan'ın bir sahne sanatı icra ediyor, sahne şıklığı için bu paraları harcaması normal. O bir süperstar!"

AJDA PEKKAN'IN SAHNE KOMBİNİ

Parça Özellik Fiyat (Yaklaşık)
Ceket Işıltılı Taşlar, Balenli Vatkalar, El İşçiliği 5.000 Dolar
Kombin (Toplam) Ceket, Pantolon, Aksesuarlar, Ayakkabı 9.000 Dolar

Ajda Pekkan'ın bu ceket tercihi, sahne kostümü harcamalarının sınırlarını yeniden sorgulattı.

MERAK EDİLENLER

Ajda Pekkan'ın ceketi neden bu kadar pahalı?

Şarkıcının modacısına göre, cekette kullanılan özel ışıltılı taşlar ve 1,5 ay süren el işçiliği fiyatı artırıyor.

Pekkan'ın konser kombini toplamda ne kadar?

Ceket, pantolon, aksesuarlar ve ayakkabıdan oluşan kombinin yaklaşık 9 bin dolar olduğu belirtiliyor.

Bu ceket nerede görüntülendi?

Ünlü sanatçının İstanbul'da verdiği son konserde sahne aldığı sırada objektiflere yansıdı.

Ajda Pekkan'ın 5 bin dolarlık ceketi, sahne sanatlarında kostüm ve tasarım harcamalarının ne kadar yüksek olabileceğini gösterdi. Sanatçının bu tarzı, bir yandan ekonomik tartışmaları beraberinde getirirken diğer yandan da şıklık ve tasarım başarısı olarak değerlendiriliyor.

Sanatçı Zerrin Özer’in son hali yürek burktu: “Tek başıma yürüyemiyorum”
SONRAKİ HABER

Zerrin Özer’in son hali yürek burktu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler