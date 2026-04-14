Önceki akşam İstanbul'da sahne alan Ajda Pekkan, tercih ettiği sahne kostümüyle yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Süperstar'ın konserinde giydiği ve ışıltısı sahneyi aydınlatan ceket, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
CEKET Mİ, SERVET Mİ?
Gel Konuşalım programında ortaya çıkan detaylara göre, bu dikkat çekici ceketin fiyatı yaklaşık 5 bin dolar olarak açıklandı. Toplam kombinin değerinin ise 9 bin doları bulduğu belirtildi.
"NORMAL BİR CEKET DEĞİL"
Programın ilerleyen dakikalarında Ece Erken, Pekkan'ın modacısı Burcu Sedef ile canlı yayında konuştu. Ceket hakkındaki detaylar ise su yüzüne çıktı. 1,5 ayda hazırlanan ceket için Pekkan'ın modacısı, "Para hem taşa hem işçiliğe veriliyor. O ceket normal bir ceket değil. Vatkalarında balenler var ve el işçiliği, çok zor yapıldı" diyerek fiyatın arkasındaki emeği ve malzemeyi savundu. Bu açıklama, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.
SOSYAL MEDYADAN "CEKET" POLEMİĞİ
Ajda Pekkan'ın 5 bin dolarlık ceketi, sosyal medyada iki farklı kutbun oluşmasına neden oldu. Kullanıcılar, ünlü sanatçının bu harcamasını şu şekilde yorumladı:
AJDA PEKKAN'IN SAHNE KOMBİNİ
|Parça
|Özellik
|Fiyat (Yaklaşık)
|Ceket
|Işıltılı Taşlar, Balenli Vatkalar, El İşçiliği
|5.000 Dolar
|Kombin (Toplam)
|Ceket, Pantolon, Aksesuarlar, Ayakkabı
|9.000 Dolar
Ajda Pekkan'ın bu ceket tercihi, sahne kostümü harcamalarının sınırlarını yeniden sorgulattı.
MERAK EDİLENLER
Ajda Pekkan'ın ceketi neden bu kadar pahalı?
Şarkıcının modacısına göre, cekette kullanılan özel ışıltılı taşlar ve 1,5 ay süren el işçiliği fiyatı artırıyor.
Pekkan'ın konser kombini toplamda ne kadar?
Ceket, pantolon, aksesuarlar ve ayakkabıdan oluşan kombinin yaklaşık 9 bin dolar olduğu belirtiliyor.
Bu ceket nerede görüntülendi?
Ünlü sanatçının İstanbul'da verdiği son konserde sahne aldığı sırada objektiflere yansıdı.
Ajda Pekkan'ın 5 bin dolarlık ceketi, sahne sanatlarında kostüm ve tasarım harcamalarının ne kadar yüksek olabileceğini gösterdi. Sanatçının bu tarzı, bir yandan ekonomik tartışmaları beraberinde getirirken diğer yandan da şıklık ve tasarım başarısı olarak değerlendiriliyor.