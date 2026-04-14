Ajda Pekkan'ın İstanbul'daki konserinde giydiği ışıltılı ceketin fiyatı 5 bin dolar, toplam kombinin değeri ise 9 bin dolar olarak açıklandı.

Önceki akşam İstanbul'da sahne alan Ajda Pekkan, tercih ettiği sahne kostümüyle yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Süperstar'ın konserinde giydiği ve ışıltısı sahneyi aydınlatan ceket, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Gel Konuşalım programında ortaya çıkan detaylara göre, bu dikkat çekici ceketin fiyatı yaklaşık 5 bin dolar olarak açıklandı. Toplam kombinin değerinin ise 9 bin doları bulduğu belirtildi.

"NORMAL BİR CEKET DEĞİL"

Programın ilerleyen dakikalarında Ece Erken, Pekkan'ın modacısı Burcu Sedef ile canlı yayında konuştu. Ceket hakkındaki detaylar ise su yüzüne çıktı. 1,5 ayda hazırlanan ceket için Pekkan'ın modacısı, "Para hem taşa hem işçiliğe veriliyor. O ceket normal bir ceket değil. Vatkalarında balenler var ve el işçiliği, çok zor yapıldı" diyerek fiyatın arkasındaki emeği ve malzemeyi savundu. Bu açıklama, sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.